Dr. Marcelo Velho, o novo Secretário de Saúde de Maricá é Mestre em doenças infecciosas e pretende revolucionar a saúde no município - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2025 11:48 | Atualizado 06/01/2025 11:49

Maricá - Na terceira gestão do prefeito Washington Quaquá, Maricá terá à frente de sua Secretaria de Saúde um nome de destaque nacional e internacional na área da saúde pública e acadêmica: o doutor Marcelo Costa Velho. Com uma trajetória sólida e multifacetada, ele traz vasta experiência em gestão, ensino e pesquisa, além de atuação estratégica em comitês de enfrentamento a emergências de saúde pública.

Doutor em Ciências Biológicas (Genética) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Marcelo Velho é também professor assistente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), onde contribui para a formação de novos profissionais de saúde na Escola de Medicina e Cirurgia. Sua expertise acadêmica alia conhecimento técnico à prática clínica, um diferencial essencial para a condução de políticas públicas em saúde.

No âmbito municipal, o novo secretário já desempenhou papel de destaque como Coordenador Médico do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Maricá, liderando programas estratégicos como o de IST/AIDS e Hepatites Virais e o Programa de Controle da Tuberculose (PCT). Sob sua coordenação, esses serviços se tornaram referência na região, reforçando a importância da atenção primária e especializada no combate a doenças transmissíveis.

Além de sua atuação local, Marcelo Velho tem contribuído para o enfrentamento de crises de saúde em nível estadual e nacional. Ele foi membro do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 no Rio de Janeiro, onde trabalhou no monitoramento e aprimoramento das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia. Também integra o Comitê de Enfrentamento de Emergências de Saúde Pública da cidade do Rio, participando da formulação de estratégias para lidar com cenários complexos que afetam a população.

Com um perfil técnico e ao mesmo tempo voltado à inovação e humanização, o novo secretário terá o desafio de consolidar os avanços na saúde de Maricá, promovendo a ampliação da rede de atendimento, o fortalecimento da atenção básica e a integração entre os serviços municipais e estaduais.

A expectativa da nova gestao é de que o doutor Marcelo Velho, com sua competência técnica e compromisso com a saúde pública, conduza Maricá a um novo patamar, transformando a cidade em referência no setor para todo o estado do Rio de Janeiro.