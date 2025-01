Prefeito Washington Quaquá - Foto: Clarildo Menezes

Prefeito Washington QuaquáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 02/01/2025 19:15

Maricá - O prefeito de Maricá Washington Quaquá concedeu entrevista coletiva no primeiro dia útil do ano e fez uma série de anúncios visando novos investimentos no desenvolvimento da cidade. As medidas aprovadas garantem a disponibilidade de recursos entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões, que serão reinvestidos na industrialização local e na dinamização da economia das pessoas.

O objetivo do governo, segundo Quaquá, é garantir que a população prospere com a cidade. Por isso, projetos que gerem emprego e renda, além de promover o empreendedorismo local, serão destaques.

"O nosso desafio é tornar a cidade cada vez mais humana, uma cidade em que as pessoas sejam bem tratadas. O nosso governo é feito para cuidar das pessoas", garantiu o prefeito.

Para garantir os aportes necessários, Quaquá fará um remanejamento de recursos. “O grande trabalho é mudar a matriz econômica da cidade. E para isso, vamos criar um conjunto de contenções de despesas. Queremos liberar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões para grandes obras, grandes investimentos. Vamos fazer um grande controle. Dinheiro não sobra, se investe”, anunciou.

Durante a coletiva, Quaquá disse que pretende utilizar os recursos do petróleo para construir uma economia baseada no turismo. “Faremos o estabelecimento de abrigamento do mar, de marinas e de piscinas artificiais. A ideia é ter barcas e, sobretudo, catamarãs, ferryboats que possam levar inclusive carros para o Rio de Janeiro. Essa é uma experiência que existe em outros lugares do mundo. Vamos transformar Maricá em uma cidade mundial, respeitada pelo turismo e pela cultura”, afirmou.

Investimentos em grandes obras também serão prioridades deste governo, como o Porto de Jaconé, as obras de infraestrutura nas orlas como o piscinão de quatro quilômetros na orla de Itaipuaçu e a marina na região de Ponta Negra, entre outros grandes projetos que estão por vir.

“Trabalhar muito para fazer com que Maricá seja a grande cidade do mundo. Muitos conhecem a feira de Cannes, as festas de Ibiza. Daqui a dois, três anos, todo mundo vai saber onde fica Maricá. Em cada lugar do mundo, vão saber que a nossa cidade é uma das cidades mundiais do turismo, da cultura, da tecnologia. Então Maricá vai ser definitivamente a cidade que todos nós sonhamos e que estamos há 16 anos trabalhando por isso”, pontuou.

Investimentos em saúde

Quaquá revelou, ainda, que abrirá processo de desapropriação de uma área ao lado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. No local, será construída outra unidade hospitalar, desta vez focada em mães e crianças. A Rede de Atenção Básica também ganhará destaque especial.

“Vamos construir uma maternidade no Hospital da Mulher e de Crianças, que será batizado de Marisa Letícia Lula da Silva, em homenagem a nossa eterna primeira-dama. Faremos um grande trabalho cuidando do pré-natal ao parto. Vamos ampliar a UTI infantil que já existe no Hospital Che Guevara no novo hospital ao lado”, revelou o alcaide.

Adequação do Passaporte Universitário

Para garantir emprego aos estudantes bolsistas do Passaporte Universitário, Quaquá pretende reestruturar a oferta de cursos. “Vamos colocar cursos que sabemos que terá demanda. Não podemos ter motoristas de aplicativo com diploma universitário”, afirmou.

“Sabemos que haverá um aumento de demanda nas áreas de alimentação, de animais, e vamos investir muito. Nós vamos inaugurar, entre o final deste ano e o início do ano que vem, fábricas de chocolate e de cápsulas de café. Nós vamos, a partir de agora, tratar o Passaporte Universitário como um centro de formação de pessoas para a nova economia de Maricá que estamos produzindo. Não queremos formar gente aleatoriamente”, completou o prefeito.

Ampliação do Aeroporto

O prefeito revelou que o Aeroporto de Maricá receberá, já a partir de janeiro, uma ampliação no número de voos – atualmente, 70 voos partem do local para plataformas offshore. “Maricá, hoje, tem o aeroporto mais bem estruturado para as operações no Pré-Sal. A Petrobras economiza com voos aqui. Nós vamos ter 140 voos a partir desse mês. É um ganho para a cidade. Ganham os taxistas, pousadas, restaurantes... Maricá é, hoje, a segunda maior operação de petróleo do Brasil e será a primeira”, acredita.