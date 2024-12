Prefeito Eleito Washington Quaquá se reuniu com os empresários Paulo Celestino e Fabiano Medina e falou da importância da geração de empregos em todos os seguimentos no município - Foto: Sara Celestino

Publicado 30/12/2024 14:28 | Atualizado 30/12/2024 14:29

Maricá - O município está prestes a vivenciar uma transformação histórica com a implantação de um novo polo de produção cinematográfica, que promete revolucionar a economia local e gerar milhares de empregos.

A iniciativa, liderada pelos empresários Paulo Celestino e Fabiano Medina promete inclusive criar oficinas de atores e escolas de formação gratuitas de teatro e, além do respaldo da iniciativa privada o projeto conta com uma base fundamental, o apoio estratégico da prefeitura de Maricá, sob o comando do prefeito eleito Quaquá, que em uma reunião que aconteceu na manhã desta segunda-feira (30), estabeleceu a prioridade que para o prefeito eleito é a geração de empregos nos mais variados seguimentos, e que é fundamental os poderes apoarem a cultura.



O projeto, que tem como pilares as produtoras Sicom Filmes e FM Produções, será potencializado com a colaboração da Filmar. Em reunião com o prefeito eleito, Medina e Celestino apresentaram a proposta de criação de uma indústria de cinema robusta, com infraestrutura moderna e atração de talentos nacionais e internacionais para a região e principalmente mão de obra local.



O prefeito eleito Quaquá, conhecido por sua visão estratégica e apoio a iniciativas inovadoras, reafirmou o compromisso da prefeitura em apoiar o desenvolvimento da indústria audiovisual no município. “Maricá já é um exemplo em políticas sociais e sustentáveis. Agora, daremos mais um passo para consolidar a cidade como referência nacional no setor de cultura e economia criativa,” afirmou Quaquá.

“Estamos falando de mais do que um projeto cultural; é uma transformação econômica. O cinema pode ser uma mola propulsora para o turismo, a educação e a geração de renda em Maricá,” declaram Fabiano Medina e Paulo Celestino, empresários e jornalistas sintonizados com a realidade da cidade.



A implantação do polo cinematográfico não apenas trará empregos diretos e indiretos, mas também abrirá espaço para capacitação de jovens e adultos na área, criando uma nova geração de profissionais qualificados no setor audiovisual.



A expectativa é de que o polo se torne não apenas um centro de produção de filmes, mas também um espaço para festivais, eventos culturais com o apoio da Secretaria de Cultura por exemplo, e exposições, consolidando Maricá como um dos maiores polos culturais do Brasil. Com o apoio da gestão pública e o entusiasmo dos empresários envolvidos, Maricá tem tudo para escrever uma nova página em sua história.