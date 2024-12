Camisa vermelha é a grande novidade do figurino - Foto: Paulinne Carvalho | Maricá FC

Publicado 28/12/2024 11:31 | Atualizado 28/12/2024 11:35

Maricá - O time Maricá FC acaba de apresentar suas camisas oficiais para a temporada mais importante da sua história. O lançamento do uniforme marca a primeira participação do time na elite do futebol carioca e na Série D do Campeonato Brasileiro. O novo traje, idealizado e produzido pela Icone Sports, fornecedora oficial do clube, será utilizado na estreia no Cariocão contra o Botafogo, no Estádio Nílton Santos, o Engenhão. Com um visual moderno e cheio de simbolismo, o uniforme reflete o orgulho e a identidade da cidade que a instituição representa.

A grande novidade do figurino será a camisa vermelha. A ideia é homenagear a cidade de Maricá e alguns ícones do município, como explica Arlen Pereira, presidente do clube e Secretário Executivo de Gestão do prefeito eleito Washington Quaquá. “Vermelho é a cor da bandeira da cidade e dos ônibus e das bicicletas gratuitas que servem à população. E do sangue dos maricaenses, esse povo tão trabalhador e solidário que é o nosso maior patrimônio”, completou Pereira.

Além dela, foram apresentados também os uniformes azul e branco, as cores oficiais da agremiação. O volante João Vítor (Bezerro), o goleiro Dida, o meia-atacante Hugo Borges e o zagueiro Helton foram os “modelos” escolhidos para a divulgação das peças nas redes sociais do clube.

Um detalhe especial é o tratamento das quatro estrelas no escudo do clube. Os símbolos aparecem pela metade, indicando os passos que ainda faltam para o time chegar à elite do futebol nacional. A cada acesso de divisão — da Série D para a C, depois para a B e finalmente para a A — uma estrela será completada, simbolizando as conquistas no campo.

Para marcar o momento especial do Maricá FC, em janeiro o clube irá inaugurar sua primeira loja oficial. As novas camisas estarão disponíveis no ponto de venda que será instalado o no bairro de Itapeba, na região central da cidade.