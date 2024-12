Quaquá afirmou que vai combater a deficiência da Enel na cidade - Reprodução TV MAIS MARICÁ BRASIL

Publicado 22/12/2024 16:33

Maricá - Durante a cerimônia de diplomação dos eleitos deste ano, o prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, fez declarações contundentes sobre o enfrentamento à concessionária de energia elétrica Enel. Quaquá, que assume seu terceiro mandato em 1º de janeiro de 2025, afirmou que o combate às deficiências no fornecimento de energia será uma prioridade estratégica para o futuro da cidade.

“Eu vou atuar em todas as frentes. Na esfera federal, vou lutar junto à ANEEL, como já fiz quando fui deputado federal. E aqui em Maricá, vou aplicar multas e agir de forma enérgica contra eles. O que fazem com Maricá e com o povo daqui é uma vergonha, uma pouca vergonha!”, declarou o prefeito eleito.

A crise energética enfrentada pela cidade tem sido um problema recorrente atrapalhando não só a vida da população como o desenvolvimento do turismo e a instalação de indústrias. A insuficiência de carga elétrica também tem impacto diretamente nos serviços essenciais.

Quaquá reforçou que a busca por uma solução para o problema será um esforço contínuo. “Não vou descansar enquanto Maricá não tiver o respeito e a estrutura que merece. Energia de qualidade é fundamental para o progresso da nossa cidade,” completou o prefeito.