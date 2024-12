Eleito pela 5ª vez, o vereador Aldair de Linda foi diplomado nesta quinta-feira (19) ao lado do seu filho Allyson Elias que é futuro candidato a Deputado Estadual. - Foto: Julliana Nemmer

Publicado 19/12/2024 21:42 | Atualizado 19/12/2024 22:15

Maricá - Nesta quinta-feira (19) o vereador Aldair de Linda, atual presidente da Câmara Municipal, foi diplomado pela quinta vez consecutiva, juntamente com seus colegas do legislativo e do vice-prefeito João Maurício e do prefeito Eleito Washington Quaquá que a partir de janeiro de 2025, começará seu terceiro governo.

Aldair de Linda é o vereador mais voltado da cidade pela quarta vez, conversou com O DIA: "Primeiro eu quero agradecer mais um pleito, e a consagração do vereador é a reeleição. cada eleição que eu concorro eu sempre dobro o número de votos, é muito importante isso ai, é a resposta da população com o político. Eu na primeira eleição que eu concorri eu fui o décimo vereador mais votado de onze, e com o trabalho feito durante quatro anos eu de lá pra cá nunca mais deixei de ser o mais votado da cidade, então isso aí é o meu orgulho de sempre estar prestando serviço a população", completou o vereador diplomado pela quinta vez, que estava na cerimônia acompanhado pelo seu filho Allyson Elias, também convive com a política desde pequeno, inclusive é futuro candidato a Deputado Estadual.