Entrega da Medalha TiradentesFoto: Divulgação

Publicado 17/12/2024 19:11

Maricá - Encantada com o filme 'Ainda Estou Aqui' que já foi assistir mais de uma vez, a deputada estadual Zeidan, do Partido dos Trabalhadores, quer entregar a Medalha Tiradentes (maior honraria do Estado) para a atriz Fernanda Torres- protagonista do filme, o mais breve possível.

"Ainda estou aqui" pode ser um dos indicados ao prêmio de melhor filme Internacional na premiação do Oscar que também pode ter Fernanda Torres como melhor atriz entre as indicadas.

A deputada Zeidan tratou de garantir as assinaturas para propor a honraria e conseguiu aprová-la na sessão antes do fim de ano e espera entregá-la antes da cerimônia do Oscar "já pra comemorar por aqui" garante a deputada Zeidan, que assistiu o filme duas vezes e já postou nas redes sociais que pretende ir mais vezes.

"Prestigiar nossos artistas é reconhecer como eles são importantes e mostram pra gente que temos capacidade para sermos melhores do mundo não apenas no futebol, mas também da cultura. Eu sou fã das Fernandas - a Montenegro e também a Torres, então acho muito justo prestar essa homenagem", afirmou Zeidan.

Atriz já aparece como indicada a Melhor Atriz no Globo de Ouro e Satellite Awards.