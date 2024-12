Natal Iluminado - Foto: Marcos Fabrício

Natal IluminadoFoto: Marcos Fabrício

Publicado 16/12/2024 12:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugurou mais um espaço do Natal Iluminado 2024. Neste domingo (15/12), a magia chegou à Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, com a Casa do Papai Noel e o espetáculo teatral “O Acender das Luzes”. Na terça-feira (17/12), às 20h, a tradicional árvore de Natal flutuante, de 56 metros de altura e cerca de 360 mil microluzes, e o espetáculo águas dançantes serão inauguradas na lagoa de Araçatiba.

O espaço dispõe de uma árvore de Natal gigante; neve artificial para alegria da criançada; a Casa do Papai Noel, onde crianças e adultos tiram fotos gratuitas e fazem pedidos ao Bom Velhinho; personagens, como duendes, renas, além de bolas e caixas de presentes grandes, presépio e as árvores do local com as luzes de Natal.

“Este será um natal bastante animado e cheio de atrações, tanto para os nossos cidadãos maricaenses quanto para os turistas, que aproveitam para visitar a cidade. Sinto-me honrado e realizado com esse projeto e ver a alegria das crianças é essencial”, comentou o secretário de Turismo, Robson Dutra.

O evento turístico é um dos mais procurados no estado do Rio de Janeiro, e conta com uma programação repleta de atrações para encantar moradores, turistas e visitantes, com espetáculos no céu e na água, na Lagoa de Araçatiba, além da decoração natalina em toda a cidade.

“É uma das épocas que mais esperamos. Sempre é lindo e transmite uma magia incrível”, disse Helena Santos, moradora de Itaipuaçu que levou a filha Júlia, de 7 anos, para ver o papai Noel.

Patrícia Neves, de 41 anos, afirma que não perde a oportunidade de prestigiar a decoração de natal da cidade. “Venho sempre que posso para curtir essa festa que contagia todo mundo. É muito bom proporcionar esse momento com meus filhos porque eles curtem tudo e estão adorando a decoração”, disse Patrícia.

Novidades do Natal Iluminado de 2024

A novidade deste ano é uma apresentação de 600 drones, que vão formar figuras, mensagens e símbolos natalinos, desenhando o céu de Araçatiba com muitas luzes. O espetáculo Jardim das Águas está instalado no Deck Pôr do Sol, no final da orla, e acontece de terça a domingo, às 20h30.

A atração está acompanhada de um espaço gourmet, com expositores de gastronomia e bebidas, que funcionará todos os dias, das 18h às 22h (segundas, terças e quartas) e das 18h à 0h (sextas, sábados e domingos). Também serão realizados shows de cantores do projeto Pratas da Casa, a partir das 21h30.

Demais atrações

Nesta terça-feira (17/12), às 20h, a tradicional árvore de Natal flutuante será inaugurada em Araçatiba, e terá 56 metros de altura e cerca de 360 mil microluzes. Serão utilizados 45 mil módulos do chamado ‘pixel-led’ – cada um contém até oito pontos de luz. O espaço contará ainda com um deck e acessibilidade para tirar fotos bem próximo da árvore. O píer ficará aberto ao público sempre às segundas, terças e quartas-feiras, das 18h às 22h, e às sextas-feiras, sábados e domingos, das 18h à 0h.

Atração de muito sucesso em 2023, o espetáculo das águas dançantes está de volta à lagoa e será apresentado duas vezes por dia: às 20h30 e às 21h30, de quinta a domingo. Também serão realizadas apresentações nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2025. Com auxílio de bombas submersas, o espetáculo tem efeito tridimensional e exibe movimentos com jatos d’água, criando 200 metros de efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo e fogos de artifício, além da exibição de um filme natalino. Todas as apresentações têm duração de 10 minutos.

O Natal Iluminado chega a Itaipuaçu nesta quarta-feira (18/12), na Orla de Itaipuaçu, com a Casa do Papai Noel e o espetáculo musical “O Acender das Luzes”.