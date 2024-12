Projeto Agroecológico em Maricá - Foto: Divulgação

Maricá - Com o compromisso de incentivar práticas sustentáveis em Maricá, a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) por meio dos Projetos Inova Agroecologia Maricá e Farmacopeia Mari’ká, vem implementando ações para o desenvolvimento e inovação da agricultura do município.

“Mais do que apoiar a agricultura, os projetos de PDI (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) valorizam a tradição e o saber local, construindo um futuro mais sustentável para a agricultura familiar de Maricá”, explica o coordenador dos projetos, professor e engenheiro agrônomo da UFRRJ, João Araújo.

As atividades agroecológicas realizadas na Fazenda Nossa Senhora do Amparo, no Caju, ultrapassaram os limites geográficos da fazenda para auxiliar produtores da Associação de Agricultores do Caju, uma ação territorial que tem beneficiado produtores rurais da região e vem apresentando bons resultados e muitos frutos.

O projeto já trouxe diversos benefícios para a Associação, dentre os quais doação de mais de 1.200 mudas, entre hortaliças, cana-de-açúcar, batatas doces coloridas biofortificadas, mudas de variedades de banana e mandioca, proporcionando diversificação de cultivos e produção saudável de alimentos.

Segundo o representante da associação, Allan Viegas, o trabalho faz a diferença na economia das pessoas. “Há pelo menos 4 anos, contamos com 20 membros e trabalhamos com o cooperativismo: todos unidos para crescer juntos. Essa parceria nos auxilia na evolução da nossa agricultura. Entre as inúmeras qualidades, recebemos mudas de melhoramento genético de mandioca de alta produtividade e qualidade. Plantamos e no ano que vem iremos distribuir para outros produtores para que, juntos, possamos ter maior quantidade entrar no mercado”, explica.

Os produtores contam ainda com orientações técnicas sobre planejamento de plantio, adubação, controle de pragas e doenças e serviço de coleta e análise de solo. Para viabilizar o trabalho, a parceria Codemar/UFRRJ também oferece maquinário, insumos e fertilizantes orgânicos, ajudando na formação de novas áreas de plantio e na organização da propriedade.