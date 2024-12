Presidente do Maricá F.C, Arlen Pereira e Joaquin Sanchez Garrido, Presidente CD - Foto: Divulgação

Maricá - Integrante da delegação que negocia a instalação do Parque Temático Puy du Fou em Maricá, Joaquin Sanchez Garrido, Presidente CD. Toledo, time da terceira divisão espanhola, bateu uma bola com Arlen Pereira, presidente do Maricá F.C e futuro secretário Executivo de Governo da cidade.

Durante o jantar em Ipanema, Sanchez pediu uma camisa da equipe maricaense e prometeu que irá voltar ao Rio para assistir a uma partida do Tsunami no Maracanã no Cariocão. A estreia do time maricaense no campeonato estadual será em janeiro contra o Botafogo, no Estádio Nílton Santos. O encontro teve a presença do prefeito eleito Washington Quaquá e de outros integrantes da comitiva que representa o complexo franco-espanhol de entretenimento, que será uma das maiores atrações turísticos-culturais do Brasil.