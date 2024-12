Delegação espanhola do Parque Puy Du Fou visita Codemar - Foto:Leonardo Fonseca

Delegação espanhola do Parque Puy Du Fou visita CodemarFoto:Leonardo Fonseca

Publicado 12/12/2024 11:04

Maricá - Maricá vai ganhar um parque histórico e temático, uma filial do Puy Du Fou, presente na Espanha e na França e que recebe milhões de visitantes por ano. Nesta quarta-feira (11), uma comitiva de representantes do parque da Espanha esteve na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) para um diálogo e avaliação do estudo de viabilidade sobre onde o imponente projeto será instalado na cidade. Este é um dos projetos do novo governo do prefeito eleito Washington Quaquá, que iniciou a negociação e tratativas com os empresários espanhóis neste ano.

O presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, que participou da recepção à comitiva espanhola, lembrou que a cidade está investindo os royalties recebidos pensando na Maricá do futuro, que será autossustentável. Hamilton mostrou também projetos da Codemar que já fazem a diferença no desenvolvimento da cidade.

“A nossa principal receita vem do petróleo. Nós estamos de frente às principais plataformas marítimas do pré-sal. E o recurso que a gente recebe é para pensar no futuro, no desenvolvimento de forma sustentável e que chegue em toda população, gerando renda e qualidade de vida. Por isso, a ideia dos parques temáticos passa também aqui pela Companhia. A gente quer muito participar desse investimento. Nós queremos apresentar alternativas para deixar claro nosso interesse em estarmos juntos”, destacou o presidente Hamilton.

História do País

Puy Du Fou é um parque temático histórico. Em Maricá, o grupo vai trabalhar a história do Brasil e também de Maricá. O trio responsável por contar a história brasileira será: o carnavalesco Paulo Barros e os atores José de Abreu e Antônio Grassi, partindo do livro símbolo “O Povo Brasileiro”, do antropólogo Darcy Ribeiro – finalizado em sua antiga casa na Praia de Cordeirinho, em Maricá.

Na Espanha, o parque é localizado nos arredores de Toledo, na comunidade autônoma de Castela-La Mancha. Já na França, fica na região de Pays de la Loire, no Oeste. Os grandes shows, verdadeiros espetáculos apresentados, são baseados na história dos países onde estão instalados.