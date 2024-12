Prefeitura de Maricá - Foto: Elsson Campos

Prefeitura de MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 17/12/2024 10:59

Maricá - A Prefeitura de Maricá decidiu decretar luto oficial de dois dias, a partir desta terça-feira (17 de dezembro de 2024), pelo falecimento do trabalhador Vinicius dos Santos Abreu, de 21 anos, no trágico acidente causado pela queda da árvore de Natal em Araçatiba.

Em respeito à vítima, toda a programação do Natal Iluminado está suspensa, devendo retornar apenas na quinta-feira, 19 de dezembro.