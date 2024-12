Duas peças de alcatra furtadas - Foto: Jornal O Dia

Publicado 17/12/2024 13:43 | Atualizado 17/12/2024 13:43

Maricá - No fim da tarde desta segunda-feira (16) Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam um homem por furtar peças de alcatra em um supermercado no Centro da cidade.

Segundo informações, um funcionário de um supermercado entrou em contato com o nº 190 informando que havia um elemento que estava furtando peças de alcatra do estabelecimento comercial.

Ainda segundo o estabelecimento, o acusado estaria escondendo duas peças da carne embaixo de compras que ele havia feito para encobrir assim tentando fazer o caixa não perceber o furto.

Quando os Policiais chegaram até o local verificaram o fato e constataram que as duas peças estavam "escondidas" realmente no carrinho do mercado, as duas peças de alcatra totalizavam R$ 566,70.

O elemento foi conduzido até a 82ª DP também no Centro da cidade e em seguida para a Central de Flagrantes (76ª DP) em Niterói.