Traficantes de drogas são presos em Maricá - Foto: Reprodução TV MAIS MARICÁ BRASIL

Traficantes de drogas são presos em MaricáFoto: Reprodução TV MAIS MARICÁ BRASIL

Publicado 19/12/2024 16:31

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam na tarde desta quinta-feira (19) três criminosos, ligados à facção Comando Vermelho, as prisões, aconteceram no bairro do Caxito, na região central da cidade.

Segundo relatos, os agentes receberam diversas denúncias sobre tráfico de drogas na localidade, então a guarnição foi até o local averiguar.

Os Policiais ao chegarem ao local tiveram atenção voltada para três elementos que tentaram fugir ao perceberem a viatura, porém um cerco tático foi montado e capturou o trio, com eles uma grande quantidade de drogas ainda a ser contabilizada, rádios transmissores também foram apreendidos juntamente com uma quantidade em dinheiro.

Eles foram presos e levados até a 82ª DP no centro de Maricá.