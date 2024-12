O Seminário reuniu especialistas para falar sobre futuro sustentável para o município - Foto: Bruno Cintra

Publicado 18/12/2024 09:22 | Atualizado 18/12/2024 09:33

Maricá - O município de sediou nesta segunda-feira (16) o 1º Seminário Lixo Zero promovido pelo Instituto Singular de Ideias Inovadoras (ISII) - organização social fundada em 2009 que atua em parceria com governos, empresas e a sociedade civil, desenvolvendo projetos que têm o objetivo de transformar realidades e oferecer oportunidades, gerando mudanças significativas nas comunidades onde atua.

Com o tema "Caminhos para sustentabilidade e transformação social", o evento reuniu palestrantes que trocaram aprendizados e relataram ações inspiradoras abordando temas fundamentais para a preservação do meio ambiente. Na platéia, pessoas atendidas pelos projetos do ISII em Maricá, que puderam participar do debate e conhecer novas experiências no tema.

"Temos um compromisso com a promoção de iniciativas que fortalecem e promovem inclusão, educação e sustentabilidade", enfatizou Jacqueline Moreira Nascimento, diretora de sustentabilidade do ISII.

O instituto, que já realiza projetos voltados para a sustentabilidade, é o responsável pelo projeto piloto que busca promover a gestão eficiente de resíduos sólidos em espaços educativos através da implementação de práticas sustentáveis e ações de conscientização ambiental. A ação foi colocada em prática na Escola Municipal Antônio Rufino de Souza Filho, no bairro Jardim Interlagos.

"O objetivo é estimular uma cultura de responsabilidade socioambiental entre alunos, professores e a comunidade escolar, contribuindo para a redução de impactos ambientais", ressaltou Jacqueline.

Participante do seminário, o professor Alexandre Magno falou sobre o projeto "Vamos Dar um Gás", implantado no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Mané Garrincha, em Magé, na Baixada Fluminense.

"A escola está transformando sobras em uma oportunidade de aprendizagem e sustentabilidade, ao produzir biogás e conscientizar alunos e comunidade sobre a importância de cada pedaço de alimento. A mudança está ali, na rotina, onde o comum vira energia justa para um futuro mais consciente", explicou.



O engenheiro de produção Mateus Fonseca, do Projeto Roda Verde de Compostagem Urbana, que atua em Niterói, apresentou soluções práticas para reaproveitamento de resíduos orgânicos.

"Surgimos para melhorar a relação entre resíduos orgânicos, moradores e empresas de Niterói que se preocupam com questões socioambientais. É através da nossa experiência e conhecimento técnico acerca dos processos da compostagem urbana que fazemos de forma prática e inovadora a coleta, gestão e transformação desses resíduos em adubo orgânico", informou Mateus.

"Nós acreditamos em uma realidade mais sustentável, essa é a nossa forma de zelar e impactar positivamente o mundo", destacou.

Já a empreendedora social Emanuela Pinheiro falou sobre o trabalho da fábrica escola Mulheres do Sul Global (MSG), especializada em produtos feitos a partir da gestão de resíduos da indústria têxtil, banner de publicidade e reaproveitamento de uniformes de plataforma de petróleo.

"Nós somos uma ONG de mulheres e costura, e toda nossa receita vem a partir da venda dos nossos produtos. Por isso procuramos criar peças com apelo estético. Utilizamos resíduos para a confecção de ecobags, bolsas, camisas, estojos e brindes sustentáveis. Além de tecidos, banners e uniformes de plataforma de petróleo, também reaproveitamos fantasias de carnaval', contou Emanuela, que fundou a organização há sete anos com o objetivo de incentivar o empoderamento econômico de refugiadas, migrantes e mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio da costura industrial.

As engenheiras ambientais do ISII, Maria Mariano e Heydi Pitteri, foram as responsáveis por conduzir as apresentações mostrando a evolução da sustentabilidade nos projetos sob responsabilidade do Instituto Singular de Ideias Inovadoras: "Sim, Eu Posso!" e "Mumbuca", além do projeto piloto Lixo Zero na Escola Municipal Antônio Rufino de Souza Filho.