João Maurício é Diplomado Vice-prefeito e Quaquá Diplomado prefeito de Maricá pela 3ª vez - Foto: Matheus Couto

Publicado 19/12/2024 16:55 | Atualizado 19/12/2024 17:03

Maricá - Nesta quinta-feira (19) fo assinado, o prefácio do terceiro governo de Washington Quaquá na prefeitura de Maricá.

O futuro prefeito que toma posse em 1º de janeiro foi diplomado em solenidade realizada no auditório da 55a Zona Eleitoral instalada no Fórum do município. O ato foi conduzido pelo juiz titular do órgão, Felipe Carvalho Gonçalves da Silva. Além de Quaquá, foram diplomados os 21 vereadores e vereadoras eleitos do município. Ao final da solenidade, o futuro mandatário agradeceu cada um dos 91,789 maricaenses que o elegeram na eleição de outubro.

“Hoje foi dado o primeiro passo da revolução na revolução que iremos realizar aqui em Maricá. Queria agradecer a todos os maricaenses que confiaram para mim essa missão de seguir transformando a realidade das famílias e das pessoas da nossa cidade. Agora vamos em frente que o trabalho é grande”, disse ao sair da cerimônia.

Quaquá esteve acompanhado da esposa, a empresária Gabriela Siqueira Lopes, do seu vice, João Maurício .o Joãozinho, além de secretários do futuro governo e apoiadores. O prefeito eleito falou também das metas e objetivos na nova gestão.

“Foram muitos avanços desde que tomei posse para o meu primeiro mandato em 2009. Mudamos a realidade da cidade e a vida das pessoas que aqui vivem. Agora nossa meta é mudar a matriz da economia da cidade. Vamos transformar riqueza mineral em humana. Iremos investir pesado em turismo, industrialização, empreendedorismo e inovação. Maricá será uma potência econômica, gerando empregos e renda para nossa população”, completou.

Quaquá ainda fez questão de mais uma vez prestar solidariedade aos familiares de Vinícius do Santos Abreu, 21 anos, o trabalhador que perdeu a vida no acidente que causou a queda da Árvore de Natal da Lagoa de Araçatiba na última segunda-feira.

“É muito triste a perda da vida de um jovem com tantos sonhos e coisas a realizar na vida. Queria aqui deixar meu abraço e carinho para os familiares do Vinícius. Infelizmente não podemos trazê-lo de volta. Mas vamos trabalhar para que isso nunca mais se repita na nossa cidade”, completou.

Nos próximos dias, o prefeito eleito terá uma agenda intensa marcada por diversas reuniões com os futuros secretários e a coordenação do Governo de Transição para acertar os últimos detalhes para o início de seu terceiro mandato à frente da prefeitura maricaense.