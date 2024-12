Maricá entrega novo CRAS Inoã

Unidade da Secretaria de Assistência Social - Foto: Divulgação

Unidade da Secretaria de Assistência SocialFoto: Divulgação

Publicado 21/12/2024 19:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá entregou nesta sexta-feira (20) a unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Inoã, que foi reformada e ampliada. O equipamento é voltado ao atendimento das pessoas em vulnerabilidade social e fortalecimento de vínculos familiares. A unidade de Inoã irá atender 8.813 famílias cadastradas.

O local ganhou duas salas de atendimento coletivo multiuso, uma sala exclusiva para cadastro único, sala de atendimento individualizado, sala de reunião técnica, almoxarifado, área de serviço, além de um jardim na área externa. Todas as salas internas também passaram por reformas.

O secretário de Assistência Social, Thiago Ribeiro, destacou que a reforma representa melhor um atendimento para a população que mais precisa de acolhimento.

"Ampliamos e qualificamos o equipamento para atender essa área que é uma área bem populosa. Isso é muito importante porque é a porta de entrada da assistência social. Qualquer programa no âmbito da assistência social, município, estado e governo federal, eles começam no CRAS. Por isso devemos qualificar esse equipamento para receber e atender bem essa população que já está em estado de vulnerabilidade social e violação de direitos. Então, a minha intenção, desde que eu entrei como gestor, era de qualificar esses equipamentos", afirmou.

Nas nove unidades dos CRAS do município, equipamentos da Secretaria de Assistência Social, são oferecidos os serviços de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos (PAIF), Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiências e Idosos, Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), Programa Criança Feliz, BPC na Escola, acolhimento social e cadastramento e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

Nos CRAS também são oferecidas oficinas de MDF (caixa) - decoupage, pintura e colagem; biscuit em geral; corte de cabelo; manicure; capoeira; jazz e ballet; jardinagem e horticultura; e de padaria e confeitaria. O CRAS Inoã fica na Rua Esperança, lotes 1 e 2, quadra 19, e o horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Maricá entrega novo CRAS Inoã

Unidade da Secretaria de Assistência Social foi reformada e ampliada

A Prefeitura de Maricá entregou nesta sexta-feira (20) a unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Inoã, que foi reformada e ampliada. O equipamento é voltado ao atendimento das pessoas em vulnerabilidade social e fortalecimento de vínculos familiares. A unidade de Inoã irá atender 8.813 famílias cadastradas.

O local ganhou duas salas de atendimento coletivo multiuso, uma sala exclusiva para cadastro único, sala de atendimento individualizado, sala de reunião técnica, almoxarifado, área de serviço, além de um jardim na área externa. Todas as salas internas também passaram por reformas.

O secretário de Assistência Social, Thiago Ribeiro, destacou que a reforma representa melhor um atendimento para a população que mais precisa de acolhimento.

"Ampliamos e qualificamos o equipamento para atender essa área que é uma área bem populosa. Isso é muito importante porque é a porta de entrada da assistência social. Qualquer programa no âmbito da assistência social, município, estado e governo federal, eles começam no CRAS. Por isso devemos qualificar esse equipamento para receber e atender bem essa população que já está em estado de vulnerabilidade social e violação de direitos. Então, a minha intenção, desde que eu entrei como gestor, era de qualificar esses equipamentos", afirmou.

Nas nove unidades dos CRAS do município, equipamentos da Secretaria de Assistência Social, são oferecidos os serviços de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos (PAIF), Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiências e Idosos, Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), Programa Criança Feliz, BPC na Escola, acolhimento social e cadastramento e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

Nos CRAS também são oferecidas oficinas de MDF (caixa) - decoupage, pintura e colagem; biscuit em geral; corte de cabelo; manicure; capoeira; jazz e ballet; jardinagem e horticultura; e de padaria e confeitaria. O CRAS Inoã fica na Rua Esperança, lotes 1 e 2, quadra 19, e o horário de funcionamento é das 8h às 17h.