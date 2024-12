Cavalo de pau irresponsável causa acidente - Foto: Reprodução TV MAIS MARICÁ BRASIL

Publicado 21/12/2024 23:50

Maricá - Na madrugada deste sábado (21) um motorista que estava acima da velocidade perdeu o controle do veículo e atingiu um carro que estava estacionado e fugiu deixando um prejuízo a proprietária.

O caso aconteceu na Avenida Roberto Silveira, 01h07 da manhã.

Tudo foi registrado pelas câmeras de vigilância do estabelecimento comercial que o veículo atingido estava estacionado.

O motorista dirigia um Gol de cor prata e vinha da Praça do Flamengo e deu um "cavalo de pau", em uma manobra irresponsável, rodando e atingindo em cheio, a proprietária do carro quando viu as imagens ficou atordoada, pois poderia ter atingido clientes do estabelecimento ou até mesmo ter matado um pedestre.

O elemento que dirigia o veículo está sendo procurado.