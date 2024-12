O objetivo da viagem foi de estreitar laços e fortalecer a cooperação bilateral entre os países - Foto: Divulgação

Maricá - A cidade de Maricá e Angola nunca estiveram tão próximos. A cidade integrou a delegação brasileira que visitou o país africano na semana passada. A Missão Mibra 2024 foi coordenada pela Frente Parlamentar para Fortalecimento das Relações entre Brasil, America Latina, Caribe e África da Câmara dos Deputados, em conjunto com a AfroChamber, organização que há 52 anos promove o intercâmbio comercial entre o Brasil e a África. Presidida pelo deputado federal e futuro prefeito de Maricá Washington Quaquá, a frente teve como representante na viagem o Secretário Executivo Adriano de Oliveira Carneiro. A comitiva contou também com a presença do presidente da AfroChamber, Rui Mucaje.

A missão teve como objetivo estreitar laços e fortalecer a cooperação bilateral entre o Brasil e a nação africana em diversas áreas e segmentos como agricultura, alimentação, biotecnologia e medicamentos fitoterápicos, economia solidária, cultura, educação e saúde. Empresas e órgãos da cidade como a futura Amar Alimentos de Maricá S/A, atual Biotec, o Banco Mumbuca, a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e a POMAR (Polo de Moda de Maricá) fizeram parte da delegação que também contou com outras instituições e entidades brasileiras como o MST, a Universidade Livre do Carnaval (ULCAMAR), o Instituto Brasil Social (IBS) e a Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (CODES), entre outros.

Integrante da missão, Diego Zeidan, vice-prefeito licenciado de Maricá e Secretário de Economia Solidária e Criativa do Rio, celebrou os resultados da viagem e ressaltou os muitos pontos em comum entre o Brasil e a nação amiga e irmã do outro lado do Atlântico.

“Foi uma viagem magnífica. A começar pelo povo angolano, que tem a mesma energia e felicidade que nós herdamos de nossos antepassados africanos e o mesmo jeito alegre de enxergar a vida e enfrentar as adversidades e a habilidade de tratar e receber bem os estrangeiros”, diz.

Além de Zeidan, vieram de Maricá a presidente do Banco Mumbuca, Manuela Melo, e o presidente da futura Amar atual Biotec, Marlos Costa. O grupo participou de reuniões no Banco Africano de Desenvolvimento, no Banco Nacional de Angola, na Câmara de Comércio e Indústria e com a Ação pelo Desenvolvimento Rural de Angola.

“Nossas agendas foram todas no sentido de ampliar as relações comerciais com Angola. Temos potencial não somente de comprar e vender alimentos para eles como já fazemos atualmente, mas de ajudar na industrialização do país com a construção de agroindústrias de diversos setores para beneficiamento de produtos lá, em sociedade com empresários locais.”, completou.

Também houve encontros que promoveram intercâmbios culturais e artísticos entre entidades culturais de Maricá ligadas ao carnaval com agremiações carnavalescas de Luanda e associações de capoeira