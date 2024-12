Cine Henfil divulga última programação de 2024 - Foto: Elsson Campos

Publicado 26/12/2024 20:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, divulga a programação de filmes em cartaz entre os dias 27, 28 e 29 de dezembro (quinta, sexta, sábado e domingo) no Cine Henfil, no Centro. O longa “Ainda somos os mesmos” estará em cartaz, assim como outras produções nacionais de destaque, além de diferentes opções de filmes para as crianças abrirem as férias com cultura e entretenimento.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 27 (sexta-feira)

19h - Sala Escura - Nove espectadores são convidados para a sessão de uma pré-estreia exclusiva. No início, todos se preparam para aproveitar o filme, mas a tela escurece, e a expectativa logo dá lugar ao pavor. Surge a imagem perturbadora de uma jovem sendo cruelmente torturada por um homem mascarado. À medida que o terror avança, eles descobrem que foram os únicos convidados para essa sessão mortal, levantando a suspeita de uma possível conexão entre eles. Em um cenário de tensão e mistério, a dúvida permanece: alguém conseguirá sobreviver a essa experiência macabra? Classificação 18 anos.

Dia 28 (sábado)

15h – Tromba Trem - O Filme acompanha o elefante Gajah tentando provar sua inocência no caso de um misterioso desaparecimento. Classificação livre.

17h – Chama a Bebel - A brilhante e corajosa Bebel é uma jovem cadeirante que mora com sua mãe e o avô nas margens de uma rodovia no interior que vê sua rotina mudar drasticamente quando se muda para a cidade grande para poder estudar em uma nova escola. Babel então entra em uma jornada de amadurecimento entre baixos e altos, onde enfrenta muitos desafios para tentar se adaptar, incluindo sua tia , estudantes populares do colégio e até um inimigo poderoso – um empresário da cidade que faz testes laboratoriais em animais. Inspirada na ativista ambiental Greta Thunberg, Bebel se torna uma líder na escola e seus projetos, mas algumas pessoas serão capazes de qualquer coisa para impedir a garota e seus aliados. Classificação 10 anos.

19h – Ainda Somos os Mesmos - Ainda Somos os Mesmos é um filme de drama baseado em fatos reais que relata a realidade de sobreviventes da ditadura chilena. Quando o General Augusto Pinochet assume o comando do país em 1973 e instaura o regime militar, militantes políticos e imigrantes são presos e torturados no Estádio Nacional de Santiago. É neste cenário que Fernando se encontra desesperado para localizar seu filho Gabriel, que foi para o Chile tentar resgatar sua namorada Helena, raptada e isolada na ditadura. Durante essa jornada, outros rostos de imigrantes são lembrados enquanto tentam buscar ajuda, entre eles está Clara, uma sobrevivente que se encontra sozinha e mentalmente abalada na Embaixada da Argentina após perder sua família para o conflito. Classificação 14 anos.

Dia 29 (domingo)

15h – Irmão do Jorel. Especial de Natal Irmão do Noel - A família se prepara para a noite de Natal com uma grande ceia, luzes piscantes, pratos, talheres e taças especiais. Carlos Felino está triste pois tem um contrato para compor um disco natalino, mas não consegue entender a data especial. Irmão do Jorel e Lara embarcam na missão de inspirar o músico, visitando várias casas e seus diferentes natais. É quando descobrem que alguém está trocando os presentes de Papai Noel por humildes lembrancinhas! Teria o criminoso alguma relação com a lenda da toalha natalina da vovó Juju? Vamos descobrir! Classificação livre.

17h – A Outra Forma – Em A Outra Forma, dentro de um futuro próximo, a humanidade criou um paraíso na superfície da lua, mas para acessar esse lugar exclusivo, os cidadãos precisam ter uma cabeça quadrada. Neste mundo geométrico e rigoroso, um homem obcecado por se encaixar nas normas dessa sociedade enfrenta um dilema existencial. Classificação 14 anos.

19h - Tempos de Barbárie - Ato I: Terapia da Vingança – No filme acompanhamos uma mãe, a advogada Carla, que vê a filha ser baleada durante uma tentativa de assalto. A menina fica em estado grave. Sem respostas, Carla tenta seguir a vida buscando ajuda em grupos de apoio. Mas sem conseguir aceitar o destino da filha e a falta de soluções por parte da polícia, transforma a busca por justiça em uma procura por vingança. No balanço entre a vida e a morte a qualquer minuto, Carla decide fazer justiça com as próprias mãos e testar seus próprios limites. Até onde ela será capaz de ir? Classificação 14 anos.