Vermelhinhas suspensas nas festas de ano novo - Foto: Katito Carvalho

Vermelhinhas suspensas nas festas de ano novoFoto: Katito Carvalho

Publicado 26/12/2024 19:51 | Atualizado 26/12/2024 19:52

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), informa que, com o objetivo de garantir a segurança e a mobilidade de moradores e visitantes, as estações de bicicletas vermelhinhas estarão temporariamente indisponíveis para retirada e devolução durante as festas de fim de ano.



Entre esta quinta-feira (26) e o dia 06/01, em que a programação do Natal Iluminado chega ao fim, a alteração inclui cinco estações de bikes compartilhadas, localizadas na região central da cidade. São elas: estações 7 (Fórum) e 8 (Praça Tiradentes) em Araçatiba, estações 9 e 101 (Praça Orlando de Barros Pimentel) no Centro e estação 10 (Boqueirão II), em frente ao deck Pôr do Sol.



O funcionamento das cinco estações, sendo quatro adultas e uma infantil, será retomado na manhã de terça-feira (07/01/2025).



Excepcionalmente nos dias 31/12 e 1º/01/25, todo o sistema de bicicletas compartilhadas de Maricá estará indisponível, já que a festa da virada acontece em vários pontos da cidade, sendo retomado nas primeiras horas do dia 02/01.



Sistema de bicicletas gratuitas

O sistema gratuito de bicicletas compartilhadas de Maricá foi inaugurado em março de 2021. A reserva é feita pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS. Após o cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta na estação de sua preferência. O mesmo acontece no momento da devolução, desde que o tempo de utilização, de uma hora para dias da semana e de duas horas para sábados, domingos e feriados, seja respeitado. Em ambos os casos, uma nova reserva só poderá ser feita após intervalo de 15 minutos.



Para conferir a localização das 26 estações disponíveis, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.