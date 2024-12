Enel causa prejuízo a Academia de ginástica que está a quase dez dias sem luz - Foto: Enviada pelo leitor

Publicado 30/12/2024 13:48 | Atualizado 30/12/2024 13:57

Maricá - A Distribuidora de Energia Elétrica Enel, está dando um prejuízo gigantesco a um estabelecimento comercial no bairro de São José do Imbassaí, que está desde o dia 21 de dezembro sem fornecimento de energia elétrica.

A empresa deixou uma academia de ginástica, com cerca de 40 funcionários, apenas com um uma fase de energia elétrica, o que deixa impossível o funcionamento dos equipamentos como as esteiras, por exemplo. Além da academia, outras empresas que estão estabelizadas no mesmo galpão comercial, também estão sofrendo a falta de energia elétrica.



O dono do estabelecimento ligou para Enel 5 vezes, deixou 2 mensagens na ouvidoria da distribuidora e mandou 7 mensagens via whatsapp e não teve resposta da empresa, tentando um prejuízo astronômico, que paralisou suas operações desde o dia 21 de dezembro.



Nesta segunda-feira (30) o dono do estabelecimento entrou em contato com O DIA, relatando o problema que até a publicação desta matéria, não teve a solução.