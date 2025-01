Primeiro bebê maricaense nascido em 2025 - Foto: Elsson Campos

Primeiro bebê maricaense nascido em 2025Foto: Elsson Campos

Publicado 02/01/2025 19:06 | Atualizado 02/01/2025 19:14

Maricá - O primeiro maricaense nascido em 2025 chegou ao mundo às 12h12m desta quinta-feira (02/01), em um parto cesárea no Centro Materno Dr. Alberto Luiz Machado Borges (Dr. Albertinho), que fica no Hospital Municipal Conde Modesto Leal. O pequeno Noah Berdião Stulzer nasceu com muita saúde na principal unidade hospitalar da cidade, pesando 4,150 kg e recebendo todo o cuidado necessário da equipe que atua no local.

A mãe da primeira criança nascida em 2025, Jessica Silva Berdião Stulzer, elogiou o acompanhamento no processo do parto, elogiando os profissionais do hospital.

“O parto ocorreu de forma tranquila e estou me recuperando muito bem. A equipe do hospital foi maravilhosa em todo o processo, desde a recepção ao nascimento do meu filho, e estou satisfeita demais. Eu e meu esposo ficamos encantados com o tratamento recebido, principalmente da obstetra e da equipe cirúrgica”, afirmou.

Centro Materno celebrou um ano de melhorias

O Centro Materno foi entregue em dezembro de 2023 e é fundamental para promover a saúde de mães e bebês, sendo referência em maternidade no município. O espaço já realizou mais de 12 mil atendimentos e 1.134 partos desde janeiro de 2023, contando com avanços importantes, como a criação de um espaço adequado para a classificação de risco das gestantes, enfermarias modernizadas com divisórias e a implementação de salas de parto, pré-parto e pós-parto.

Com essas melhorias, recém-nascidos, gestantes e puérperas da cidade podem ter uma assistência com mais conforto, acolhimento e segurança, em um ambiente moderno e mais humanizado.