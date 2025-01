Prefeito Quaquá fala com a população na sua posse - Foto: Divulgação

Publicado 02/01/2025 11:50 | Atualizado 02/01/2025 11:54

Maricá - A cerimônia de posse do novo governo municipal de Maricá, realizada nesta quarta-feira (1º), reuniu expressiva parcela da população no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Zilca Lopes da Fontoura.

O evento oficializou o início do terceiro mandato de Washington Quaquá à Prefeitura de Maricá, a posse de João Maurício (conhecido como Joãozinho) para vice-prefeito, além dos 21 vereadores que comporão a legislatura de 2025-2028.



Moradores marcaram presença para acompanhar de perto o início deste novo ciclo político, expressando entusiasmo e expectativas positivas. Entre eles, o cordelista, poeta e ator Edimilson Santini, que compartilhou sua visão otimista sobre o impacto do governo para a cena cultural da cidade.



“Após a excelente gestão de Fabiano Horta, com a volta de Quaquá à prefeitura, nossa perspectiva para a arte como instrumento de direitos é muito grande. Espero avanços significativos para a arte em todas as suas linguagens”, disse Santini, que também recitou versos celebrando o retorno do prefeito:



“Tudo que hoje se conta, dizem que já foi contado.



Mas se a gente reconta, cantando em verso rimado,



Acaba levando em conta, novo conto acrescentado.



E o novo conto, é a volta de Quaquá,



para sua cidade, aqui, com nome de Maricá.”



Outro morador, José Mário, destacou o aumento da representatividade feminina na política local, reforçada pela nova composição da Câmara Municipal. Ele também elogiou as administrações anteriores de Quaquá e demonstrou confiança neste novo mandato.



“As mulheres estão ganhando cada vez mais espaço na política, sinto que elas trazem mais verdade e vontade de promover mudanças. Os dois primeiros mandatos de Quaquá trouxeram muitas melhorias, e acredito que este será ainda melhor”, comentou José Mário.



A cerimônia foi marcada por momentos de celebração e esperança, evidenciando o engajamento da população no futuro de Maricá.