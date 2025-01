O elemento foi preso e levado a Central de Flagrantes - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

O elemento foi preso e levado a Central de FlagrantesFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 02/01/2025 13:34

Maricá - Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (2) após furtar uma residência na Rua Carlos Marighella, no bairro Itaipuaçu, em Maricá. A ação contou com a atuação de um policial militar que estava de folga e percebeu o crime.

De acordo com informações preliminares, o policial foi alertado pela própria companheira, que identificou o suspeito carregando objetos furtados. Rapidamente, o PM saiu à procura do homem e o encontrou caminhando pela rua, carregando uma escada de alumínio e fios elétricos retirados da residência invadida. O elemento foi capturado pelo policial que estava de folga e contido até a chegada de uma equipe do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Itaipuaçu.

Os policiais militares foram acionados para dar apoio e conduziram o suspeito à 82ª Delegacia de Polícia (DP) de Maricá, onde o caso foi registrado. Posteriormente, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da 76ª DP, em Niterói, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A vítima, que foi o próprio policial militar de folga, teve seus pertences recuperados, e a escada e os fios foram apreendidos como provas do crime.