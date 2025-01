A operação foi uma determinação do prefeito Washington Quaquá e os trabalhadores já recuperaram 10 km da rodovia - Foto: Clarildo Menezes

A operação foi uma determinação do prefeito Washington Quaquá e os trabalhadores já recuperaram 10 km da rodoviaFoto: Clarildo Menezes

Publicado 05/01/2025 14:49 | Atualizado 05/01/2025 14:49

Marica - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), deu início neste sábado (04), no Parque Nanci, à operação tapa-buraco, que vai recapear o asfalto nos dois sentidos da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e das ruas e avenidas da cidade. Neste primeiro dia, a ação aconteceu na altura do Km 25 e foi até ao km 30 da rodovia, próximo ao elevado do Flamengo, totalizando 10 km de recuperação asfáltica (5 km em cada sentido da rodovia). O trânsito precisou ficar em meia pista.

A operação foi uma determinação do prefeito Washington Quaquá. Embora as ações de manutenção das rodovias estaduais, como a RJ-106, sejam responsabilidade do Governo do Estado, o prefeito decidiu assumir essa tarefa no perímetro de Maricá.

Além disso, Quaquá pedirá oficialmente ao governador Cláudio Castro que a prefeitura assuma de vez essas vias.

Ontem, em reunião para orientar os trabalhos, o prefeito Washington Quaquá determinou o início da operação. “Eu quero 130 a 150 equipes asfaltando cada rua da cidade. Em três anos eu não quero nenhuma rua de Maricá sem asfalto”, declarou.

O coordenador da operação, André Hartman, explicou que ações como essas acontecerão constantemente. “A ideia é que a gente passe agora a fazer vários mutirões pela cidade. Começamos hoje aqui na rodovia, mas em breve entraremos nos bairros. Iniciamos o trabalho porque esses buracos podem gerar acidentes. É um local que está bem crítico dentro do município, já que a obra de recapeamento que estava sendo executada pelo governo do Estado parou e ficamos abandonados. Por isso, resolvemos atacar esse problema hoje”, disse.

Para a execução do trabalho, foi necessária a utilização de um caminhão e uma máquina de rolo compactador. A ação contou ainda com o apoio dos agentes da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária e do Comando de Polícia Rodoviária (CPRV).