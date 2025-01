Reforço para 2025 - Foto: Paulinne Carvalho | Maricá FC

Publicado 03/01/2025 18:49 | Atualizado 03/01/2025 19:16

Maricá - Enquanto a maioria dos brasileiros está de férias ou na folga de fim de ano, o Maricá FC não para de trabalhar. Entre o Natal e o Ano Novo, o Tsunami apresentou três novos reforços para a temporada 2025, que vem sendo considerada a mais importante de sua história, na qual irá disputar pela primeira vez o Cariocão da primeira divisão e a Série D do Campeonato Brasileiro. São eles o meia-atacante Bruninho, o atacante Jefferson Tavares e o lateral-esquerdo Marcelinho. Além disso, renovou o contrato do lateral-direito Almir e do volante Vinícius. A dupla integrou o elenco nas conquistas da Série A2 do Estadual e na Copa Rio.

Bruninho foi anunciado ainda antes do Natal. O meia-atacante foi um dos destaques do Audax na disputa da segunda divisão do Carioca do ano passado. Natural do interior de São Paulo, o jogador tem passagens por clubes como Amparo, Paulista de Jundiaí e Osasco Audax. Suas boas atuações na Série A2 e Copa Rio despertaram o interesse do Maricá FC, que o trouxe para reforçar o elenco para essa temporada.

Os dois primeiros reforços anunciados em 2025 foram Jefferson Tavares e Marcelinho. Jefferson é mais um atleta com carreira internacional que chega ao clube esse ano, se juntando aos reforços sul-americanos que já treinam em Maricá. O atacante tem passagens pelo Jorge Wilstermann da Bolívia e Shangai Jiading Huilong, da China. Ainda sem carimbos no passaporte, Marcelinho defendeu Olaria e Nova Iguaçu. Esse ano, atravessou a Ponte Rio-Niteroi para disputar posição na lateral-esquerda do Tsunami. Com as três novidades, são no total 11 reforços contratados até agora. Quatro deles são da chamada Ursal, como brinca o presidente Arlen Pereira, em referência a uma fictícia União das Repúblicas Socialistas da América Latina criada pela imaginação do ex-candidato à presidência da República, Cabo Daciolo.

A brigada latina é formada pelo centroavante argentino Mathias Roskopf, ex-Boca Júniors, ex-Atlante (MEX) e com passagens por seleções de base dos atuais campeões mundiais; o atacante equatoriano Kevin Mercado, ex-Necaxa (MEX), ex-Universidade Católica (CHI) e com convocações para as seleções juvenis do Equador; o zagueiro uruguaio Felipe Carvalho, que no Brasil atuou pelo Juventude e o atacante equatoriano Johan Mina, ex-Emelec (EQU), Werder Bremen (ALE) e Kickers Emden (ALE).

Pouca festa e muito trabalho

O fim de ano foi de muito trabalho na quente Maricá. O técnico Reinaldo só deu folga ao elenco em 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo). Nos demais dias, houve treinos, muitos deles em dois períodos, e foi disputado um jogo preparatório contra o Sub 23 de Flamengo. No domingo, o adversário será o Vasco Sub 23. O Maricá FC estreia no Cariocão contra o Botafogo, no sábado, 11 de janeiro, às 16h, no Estádio Nílton Santos, o Engenhão. O jogo terá transmissão na Band e Premiere.