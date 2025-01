Tecnologia de ponta no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: Julio Silva

Publicado 06/01/2025 19:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugurou nesta segunda-feira (06) por meio da Secretaria de Saúde, um setor específico para a realização de endoscopias, colonoscopias, biópsias de mama, próstata e tireoide no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.

O espaço possui duas salas de procedimento e uma sala de recuperação, onde serão realizados aproximadamente 1.700 procedimentos por mês, agendados pela Central de Regulação do município.



O prefeito Washington Quaquá visitou a unidade acompanhado pela primeira-dama Gabriela Lopes, pela diretora do Hospital Che Guevara, Ana Paula Silva, e por outras autoridades municipais. Quaquá destacou a infraestrutura do local com uma rede de diagnóstico de excelência para atender à população de Maricá. “Isso aqui é uma coisa extraordinária para o nosso SUS, para o nosso serviço público. Quero a população de Maricá fazendo check-up todo ano”, declarou o prefeito, que vai transformar o entorno da unidade de emergência na Cidade da Saúde Dr. Ernesto Che Guevara.



“Vamos desapropriar dois terrenos aqui ao lado do Che para construir o Hospital da Mulher, da Criança e a maternidade. Junto à Universidade de Vassouras, vamos utilizar medicina nuclear que permitirá um serviço de precisão individualizado. Será possível diagnosticar quais doenças a pessoa pode ter por meio do DNA", acrescentou.



"Será um exemplo para o Brasil e para o mundo, com uma medicina pública de excelente qualidade para o povo da cidade”, ressaltou o prefeito, acrescentando que a licitação das obras do complexo está prevista para iniciar ainda este ano.



O secretário de Saúde, Marcelo Velho, afirmou que o Hospital Che Guevara é programado para ser um espaço de ensino voltado para formação dos médicos, assim como dos demais profissionais da área de saúde, como enfermeiro, nutricionista, biomédico, que vão atuar também na assistência.



“A ideia é buscar uma saúde de qualidade, de excelência, baseada na literatura médica, na formação dos nossos estudantes do Passaporte Universitário. Aqui também será um cenário de ensino para eles, com residência médica para cuidar da nossa população. Estamos trazendo essa especialização e vamos ampliar ainda mais esse complexo hospitalar”, ressaltou o secretário.



O subsecretário de Saúde, Juliano Oliveira, enfatizou a importância do novo setor para promover o bem-estar da população.



“É fundamental ampliar e qualificar ainda mais os serviços de diagnósticos e, com esse setor, conseguimos essa conquista. Nesse espaço teremos mais exames de colonoscopia, endoscopia e outros procedimentos fundamentais para a população, promovendo ainda mais a saúde em Maricá”, afirmou.



Hospital Municipal Che Guevara



O Hospital Dr. Ernesto Che Guevara é a referência na cidade para cirurgias de 17 especialidades, agendadas pela Central de Regulação do município, além de ter atendimento ao trauma referenciado.



São disponibilizados exames diversos no Centro de Imagem, que incluem ultrassonografia, tomografia, doppler, raios-x, ecocardiograma, colonoscopia, dentre outros. O hospital também possui um Serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele aos pacientes encaminhados; atendimento ambulatorial pré e pós-cirúrgico; e realiza a captação de órgãos para transplantes no Sistema Único de Saúde (SUS).



É importante lembrar que a porta de entrada para atendimentos de emergência por livre procura (demanda espontânea) no município são: o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Inoã, e a UPA Municipal (UPAM) Santa Rita, em Itaipuaçu.