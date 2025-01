Ensino de Rede Pública em Maricá - Foto: Gabriel Ferreira

Publicado 08/01/2025 09:30 | Atualizado 08/01/2025 12:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, divulgará, a partir de 15 de janeiro, no site edu.marica.rj.gov.br/matriculainteligente, o resultado da alocação de aproximadamente 30.000 estudantes da rede pública municipal. Os alunos incluem matriculados em creche, pré-escola, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI).

Após a divulgação do resultado, os interessados terão um prazo de três dias úteis para realizar a matrícula. É necessário comparecer à unidade escolar onde o aluno foi alocado, apresentando os documentos exigidos na resolução de matrícula. Entre os documentos estão: certidão de nascimento ou documento de identidade do aluno (original e cópia), carteira de vacinação (original e cópia).

É de responsabilidade exclusiva do solicitante acompanhar a solicitação no site informado e cumprir os prazos estabelecidos. Caso a matrícula não seja realizada, a vaga estará disponível para que outro aluno possa ocupá-la.

Novas inscrições para as vagas remanescentes serão abertas em 27 de janeiro, no site Matrícula Inteligente, com exceção dos alunos do programa Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI). A partir dessa data, também será possível solicitar transferência para outra unidade escolar de interesse.