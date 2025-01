Casa de Cultura - Foto: Julios Costa

Casa de CulturaFoto: Julios Costa

Publicado 09/01/2025 15:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que os ventos úmidos oceânicos, associados a um sistema de baixa pressão próximo do litoral, deixaram o tempo instável no município entre a noite de quarta-feira (08) e a manhã desta quinta-feira (09), gerando acumulados significativos em 24h. Para as próximas horas, ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas. Com isso, a cidade está em estágio de atenção. Este é o terceiro em uma escala de cinco.

O maior volume registrado em 24h foi de 67,5mm às 11h40, na estação Espraiado, com base na rede do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). Pela manhã, outras estações que registraram os maiores acumulados de chuva foram as estações de Itapeba, Itaipuaçu e Inoã.

A partir da noite desta quinta-feira (09/01), a chuva perderá intensidade, sendo fraca e isolada na cidade.

Equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil estão de prontidão para atuar em situações de emergência e auxiliar a população. Nestes casos, a população deverá entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (21) 98294-3235 (Whatsapp).