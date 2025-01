Homem é preso por violência doméstica - Foto: Jornal O Dia

Homem é preso por violência domésticaFoto: Jornal O Dia

Publicado 08/01/2025 22:59 | Atualizado 08/01/2025 23:00

Maricá - Uma ação rápida da equipe do Grupamento Maria da Penha, na tarde desta terça-feira (07), resultou na prisão de um homem acusado de violência doméstica contra sua ex-companheira, o caso aconteceu em Itapeba, região central da cidade em Maricá.

O crime foi denunciado pela Central de Monitoramento da Secretaria da Ordem Pública que rapidamente enviou os agentes até a Rua Mário Reis para averiguar a situação.

Ao chegarem ao local, foi encontrado a vítima sentada na calçada, com o rosto desfigurado e diversas lesões pelo corpo, resultado das agressões que teria sofrido minutos antes.

Segundo relatos da vítima, o homem é seu ex-marido e é usuário de entorpecentes, e era extremamente agressivo.

Ainda segundo a mulher, o homem ainda perturbava regularmente os vizinhos.

O elemento estava dentro da casa da ex-mulher então os agentes entraram no imóvel e efetuaram a prisão do homem, que foi conduzido para a 82ª Delegacia de Polícia (Maricá).

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara para receber atendimento médico.

Na Delegacia, após ouvir os depoimentos da vítima e do suspeito, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do acusado, que responderá por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, após o registro na 82ª DP ele foi conduzido para a Central de Flagrantes em Niterói.