Os agentes de saúde verificaram vasos de plantas, recipientes com água parada e repassaram informações preventivas essenciais aos moradoresFoto: Divulgação

Publicado 09/01/2025 18:04

Maricá - A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta quarta-feira (08) a primeira ação de conscientização e enfrentamento aos focos do mosquito Aedes Aegypti no bairro Pedreiras, na região central da cidade.

Os agentes de saúde verificaram vasos de plantas, recipientes com água parada e repassaram informações preventivas essenciais aos moradores.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, afirmou que o enfrentamento à dengue e demais doenças como zica vírus e chikungunya é um dos compromissos da gestão municipal e que a prevenção é o primeiro passo. “O combate à dengue é um compromisso que assumimos e vamos fortalecer as ações de vigilância e enfrentamento às arboviroses. Eliminar locais com acúmulo de água é uma iniciativa simples, mas que faz toda a diferença na luta contra a dengue, por isso pedimos que a população colabore conosco nesse objetivo. Juntos, teremos uma cidade ainda mais segura e sem focos do Aedes Aegypti”, afirmou.

A coordenadora da Vigilância em Saúde de Maricá, Micheli Ferreira, pontuou que a atuação dos agentes de combate às endemias é contínua e faz a diferença no cotidiano da população. “O trabalho dos agentes de combate às endemias é fundamental para a prevenção e enfrentamento de diversas doenças, o que inclui a dengue. Com os ciclos de visitas e monitoramento das residências, reduzimos o número de focos do mosquito Aedes Aegypti e também levamos informação qualificada aos moradores, o que é essencial”, ressaltou.

Luci Azevedo da Silva, de 72 anos, foi uma das moradoras que recebeu os agentes. Ela aprovou a iniciativa e ressaltou a importância da população se unir ao enfrentamento à dengue. “Achei muito bom ter os agentes de combate às endemias na minha casa para verificar os focos de dengue, principalmente nesse momento de crescimento dos casos no país. Recebo os agentes sempre que eles chamam aqui no portão e as pessoas precisam se conscientizar mais e cuidar para evitar água parada”, disse.

A contribuição dos moradores através de não deixar foco de água parada em suas casas é fundamental para interromper o ciclo de desenvolvimento do Aedes Aegypti.

A Secretaria de Saúde reafirma a importância de evitar o acúmulo de água em objetos ou espaços nas residências. É importante manter as caixas d’água, galões, toneis, poços e tambores vedados, bandejas de geladeira e ar-condicionado sem água; pneus sem água e em locais cobertos; garrafas vazias e baldes virados para baixo; ralos limpos e com telas; vasos sanitários sem uso fechados; piscinas e fontes tratadas; quintal sem lixo e/ou entulho; calhas limpas; e elimine os pratos dos vasos de plantas.