Manutenção de Iluminação Pública - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 11/01/2025 13:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Energias Renováveis e Iluminação Pública, iniciou nesta quinta-feira (09/01), a revitalização do sistema de iluminação pública na Avenida Maysa, na altura da Ponte da Barra. Nova gestão tem como objetivo renovar a instalação de toda a cidade.

A equipe realizou diversos serviços, entre eles a manutenção, substituição e reposição de lâmpadas de tecnologia LED do sistema de iluminação pública do município, além da organização de fios, instalados de forma a reduzir o risco para a população e minimizar o impacto visual dos emaranhados de cabos.

A secretária de Energias Renováveis e Iluminação Pública, Verônica Costa, afirma que, a pedido do prefeito Washington Quaquá, a pasta buscará um olhar diferenciado para este objetivo. “Estamos aqui nessa via iniciando a revitalização da iluminação pública do município. Estamos com a equipe nas ruas para propor uma limpeza visual em toda a cidade, para o bem estar de nossa população. Toda semana nós estaremos em um bairro diferente realizando esse serviço“, completou a gestora.

A revitalização da iluminação pública pode ser feita através da modernização dos pontos de luz, com a substituição de lâmpadas antigas por outras mais eficientes e econômicas. A organização do uso dessas estruturas deve proporcionar uma redução de custos operacionais às empresas que utilizam os postes e com isso refletir em uma redução nos custos para o consumidor.