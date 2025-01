Equipe do Tsunami estreia no Cariocão contra o Botafogo - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Equipe do Tsunami estreia no Cariocão contra o BotafogoFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 11/01/2025 18:15 | Atualizado 11/01/2025 18:15

Maricá - O Maricá F.C. fez história ao derrotar o Botafogo por 2 a 1, em sua estreia na elite do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Logo no início do primeiro tempo, o Tsunami abriu o placar, mostrando ousadia diante de um adversário considerado favorito. A equipe do técnico Vinícius da Silva soube aproveitar sua tradicional solidez defensiva para segurar a pressão do Botafogo, que teve o maior número de finalizações na partida.



Mesmo após a expulsão de um jogador no início do segundo tempo, o Maricá ampliou o marcador em um contra-ataque fulminante. Com uma estratégia que mesclou a força da base e reforços pontuais de peso, o time optou por uma postura retrancada e soube neutralizar as investidas botafoguenses.

Aos 45 minutos do segundo tempo o Botafogo diminuiu o placar com um gol de pênalti deixando a partida mais disputada nos acréscimos finais.



A defesa do Maricá, conhecida por sua consistência, foi o diferencial para segurar o resultado e garantir a primeira vitória da equipe na Divisão 1 do Cariocão. A partida marca um feito histórico para o clube, que promete dar trabalho aos gigantes do futebol carioca na competição.



Para a torcida, o sonho da permanência e de conquistas inéditas na elite do estadual começou com o pé direito. O Maricá mostrou que o Tsunami chegou para inundar o cenário do futebol carioca com talento e determinação.

O Maricá F.C. enfrenta na próxima rodada do Cariocão a equipe do Boa Vista.