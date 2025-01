Suspeito de agressão é preso por Guarda Municipal - Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2025 18:02

Maricá - Agentes da Guarda Municipal de Maricá (GMM) detiveram, na manhã desta segunda-feira (13), um homem suspeito de cometer uma agressão a uma mulher dentro de um coletivo da Empresa Pública de Transportes (EPT).

De acordo com a corporação, o motorista do ‘vermelhinho’ foi até a base da GMM do Condado para relatar uma agressão verbal e física entre um homem e uma mulher dentro do ônibus.

Agentes do Grupamento da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foram até o local, onde identificaram a possível vítima e, ainda, o suspeito de ser o agressor.

Vítima e suspeito foram encaminhados para 82º DP (Maricá). Em seguida, o agressor foi conduzido para a Central de Flagrantes, em Niterói, na 76º DP.

