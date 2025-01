O Técnico Reinaldo estreando com vitória sobre o Botafogo no Cariocão - Foto: Bruno Maia/Maricá FC

Publicado 13/01/2025 20:05 | Atualizado 13/01/2025 20:05

Maricá - Maricá - A vitória contra o Botafogo no últimos sábado (11) ainda está dando o que falar, entre os destaques do jogo o leão na zaga do Maricá FC, liderando a muralha que segurou o Botafogo por mais de 80 minutos com um homem a mais em campo.

O outro foi responsável pela organização tática da equipe que resistiu à pressão do adversário campeão da Libertadores e do Brasileiro do ano passado.

O esforço e garra do capitão Sandro e a inteligência do técnico Reinaldo na heroica vitória do sábado, a primeira do time na história da elite do futebol carioca, foram reconhecidos pela torcida que votou na Seleção da Galera do Cariocão Superbet 2025. A dupla maricaense está entre os melhores da primeira rodada do campeonato mais charmoso do País.

Sandro divide a zaga da seleção com Ian Carlo, da Portuguesa. O capitão maricaense teve uma atuação impecável. O zagueiro comandou a linha defensiva formada por João Victor e pelo estreante Felipe Carvalho, que entrou no time na vaga de Jefferson Tavares para recompor a zaga após a expulsão de Mizael.

Reinaldo teve a árdua missão de ajustar a equipe que perdeu um jogador aos nove minutos do primeiro. Para isso tirou o atacante Jefferson Tavares para promover a estreia de Carvalho. Com isso, formou um sólido trio defensivo que ajudou o goleiro Dida a segurar o ataque do time que, apesar dos desfalques, foi a sensação do futebol brasileiro na última temporada. Por fim, ainda foi premiado com um golaço de falta de Hugo Borges, que ele colocou no lugar do meia Walber aos onze minutos do segundo tempo. Reinaldo destacou a entrega e dedicação dos seus jogadores na vitória que ficará para sempre guardada na memória e no coração da torcida do Tsunami.

“Meus atletas estão de parabéns. Fizeram uma partida quase perfeita. Não é fácil ganhar jogando quase o tempo todo com um homem a menos. Mas eles se entregaram e foram premiados com os três pontos”, disse o técnico da rodada da Seleção da Galera Superbet.

Nessa terça-feira, o time encerra os preparativos para o clássico da região contra o Boavista, da vizinha Saquarema, no Estádio João Saldanha. Será também a primeira vez em sua história que o Tsunami jogará uma partida da elite do futebol carioca diante da sua fanática torcida. Os ingressos do confronto estarão à venda a partir das 09h da manhã nas bilheterias do João Saldanha. Empolgada com o resultado, a massa maricaense deve esgotar as entradas em poucas horas.