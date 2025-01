Prefeito de Maricá, Washington Quaquá - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 15/01/2025 15:42 | Atualizado 15/01/2025 15:42

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou nesta quarta-feira (15) a realização do recadastramento dos beneficiários do Cota 10, que integra o Programa de Proteção ao Trabalhador (PPT). Após o processo, será realizado o pagamento do benefício aos cidadãos aptos a receber o valor. O objetivo do governo é incentivar o empreendedorismo local.

“Eu vou pagar o Cota 10 para quem mora em Maricá e de fato empreende na cidade. Para isto, vou fazer um recadastramento. Quem não mora aqui, ou quem não empreende, não ganhará recursos gerados pela cidade. Mas quem mora e empreende pode ficar tranquilo, porque eu vou investir no camelô, naquele cidadão que vende na rua, que tem sua barraquinha de cachorro-quente, que faz seu artesanato. Ou seja, todos aqueles que trabalham de fato e empreendem em Maricá terão apoio da Prefeitura por meio do Banco Mumbuca”, esclareceu o prefeito.

O calendário do recadastramento será divulgado em breve.

Em paralelo, Quaquá reforçou seu compromisso com a realização de investimentos que potencializem a cidade no campo do desenvolvimento tecnológico, sem depender dos recursos vindos dos royalties do petróleo.

“Estou trazendo grandes empresas para gerar empregos em Maricá. Muitas vezes a Prefeitura vai financiar, ou até entrar como sócia de grandes empresas. Com um alto desenvolvimento tecnológico, Maricá se tornará uma cidade potente. Também estamos investindo no turismo e na cultura, que são economias que geram muitos empregos e muitas oportunidades de negócios”, afirmou o prefeito.

Além do anúncio do recadastramento dos beneficiários do Cota 10, Quaquá adiantou a criação do programa “O Sol nasce para todos”, que permitirá ao morador de Maricá obter energia proveniente da luz e do calor do sol em sua residência. A energia solar não polui, é renovável, limpa e silenciosa, pode ser usada em áreas isoladas da rede elétrica, necessita de baixa manutenção, além de ser fácil de instalar e ter uma vida útil longa.