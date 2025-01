Foragido da Justiça é capturado - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 15/01/2025 17:24 | Atualizado 15/01/2025 17:26

Maricá - Edenilson Silva dos Santos, conhecido como "Biscoito" ou "Trakinas", foi preso nesta terça-feira (15) durante uma operação realizada pela 82ª Delegacia de Polícia (Maricá) na comunidade Risca Faca, em Inoã. Foragido da Justiça, Edenilson era procurado por dois mandados de prisão relacionados ao tráfico de drogas e também é suspeito de envolvimento na morte de um policial militar, sequestrado e assassinado na região.

Coordenada pelo delegado titular, Dr. Cláudio Vieira, a operação contou com o suporte da 6ª Companhia da Polícia Militar e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Após receber informações de inteligência sobre a localização do suspeito, a equipe policial foi ao local e enfrentou resistência. Ao chegar à comunidade, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo efetuados por traficantes.

Durante o confronto, Edenilson tentou fugir e se esconder em um bar, mas acabou capturado. Segundo as investigações, ele teria participação direta no crime que vitimou um cabo da PM, sequestrado após sair de casa para comprar cerveja. O caso gerou grande comoção e reforçou os esforços das forças de segurança para combater a criminalidade em Inoã.

Edenilson, que já possui antecedentes criminais e condenações, foi encaminhado ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça. A 82ª DP segue investigando o caso para identificar outros envolvidos no homicídio e intensificar o combate ao tráfico na região.