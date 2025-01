Vereadora de Campo Grande conhecendo o tarifa zero - Foto: Divulgação

Vereadora de Campo Grande conhecendo o tarifa zeroFoto: Divulgação

Publicado 17/01/2025 09:01 | Atualizado 17/01/2025 09:59

Maricá - Na última terça-feira (16), a Empresa Pública de Transportes (EPT) recebeu a visita da vereadora de Campo Grande/MS, Luiza Ribeiro (PT), defensora do sistema Tarifa Zero. Atualmente, Luiza ocupa o cargo de 2ª Secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e foi responsável por criar a Comissão Parlamentar de Defesa da Tarifa Zero em sua cidade.

O objetivo da visita foi conhecer de perto a gestão e o funcionamento do transporte público gratuito de Maricá, reconhecido como um modelo pioneiro no Brasil. Luiza foi recebida pelo presidente da EPT, Celso Haddad, na sede da autarquia, onde participou de uma reunião técnica. Durante o encontro, Haddad apresentou detalhes sobre a operação do sistema, os desafios enfrentados e os benefícios proporcionados à população e ao desenvolvimento urbano.

Após a reunião, a vereadora, acompanhada pelo presidente, visitou a Rodoviária do Povo, no Centro de Maricá, onde pôde observar o funcionamento do sistema e interagir com os usuários.

“O que Maricá fez é um exemplo que precisa ser difundido. Aqui, vemos como o transporte público gratuito pode transformar a vida das pessoas e promover a justiça social. É um modelo que me inspira e que espero levar para Campo Grande”, afirmou Luiza Ribeiro.

A experiência de gestão da EPT tem atraído a atenção de autoridades e especialistas de diversas regiões do Brasil, interessados em replicar o modelo bem-sucedido em suas cidades.

“Estamos sempre prontos a compartilhar nosso conhecimento e experiência com outras cidades. O transporte público gratuito é mais do que uma política eficiente, é uma ferramenta poderosa de transformação social e econômica”, destacou Celso Haddad, presidente da EPT.

Um Futuro Inspirador

A visita da vereadora Luiza Ribeiro reforça a importância do intercâmbio entre cidades para fortalecer e modernizar a mobilidade urbana no Brasil. Inspirada pelo modelo de Maricá, Luiza afirmou que continuará trabalhando intensamente para viabilizar a Tarifa Zero em Campo Grande.

“A luta por um transporte público gratuito é uma luta por mais qualidade de vida e igualdade para todos. O exemplo de Maricá prova que é possível transformar essa visão em realidade, e acredito que Campo Grande tem potencial para seguir o mesmo caminho”, concluiu a vereadora.