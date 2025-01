Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 16/01/2025 14:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, está empenhada em cuidar e promover o bem-estar psíquico da população. Durante a campanha de conscientização sobre a saúde mental, o Janeiro Branco, as Unidades de Saúde da Família (USF) e outros serviços da rede estão promovendo ações descentralizadas voltadas à área, como rodas de conversa, salas de espera temáticas, dinâmicas em grupo e outras atividades lúdicas, com o propósito de aproximar as discussões e ações que visem o cuidado, a prevenção e a promoção da saúde mental, combatendo o estigma associado a essas questões.

Além disso, o município conta com uma Rede de Atenção Psicossocial (Raps) completa, que inclui diversos serviços, chamados de pontos de atenção, que formam uma rede de cuidados para as pessoas com transtornos mentais e problemas em decorrência do uso de drogas, incluindo também os familiares nos cuidados. A assistência em saúde mental começa na Atenção Primária, representada pelas 27 USF, e vai até a Urgência e Emergência, com o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, sendo a retaguarda à crise dos usuários.

Nas USF, há equipes multiprofissionais com psicólogo, enfermagem e psiquiatra, que atuam por distritos e acolhem casos moderados relacionados à saúde mental. Além disso, nos Centros de Atenção Psicossocial 3 (Caps 3), Infantojuvenil (Caps i) e Álcool e Outras Drogas (Caps AD), são atendidas pessoas com quadros graves e persistentes por demanda espontânea (livre procura) ou encaminhamento de outros serviços.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, ressaltou a importância do acolhimento qualificado às questões psíquicas no município, com cuidados desde as Unidades de Saúde da Família. “A nossa gestão tem como um dos objetivos qualificar ainda mais os serviços em saúde mental, atuando de forma preventiva e humanizada. As Unidades de Saúde da Família são a porta de entrada e contam com equipes capacitadas para atender às demandas psíquicas menos graves. Além disso, os Caps desempenham um papel fundamental no atendimento e tratamento dos pacientes mais graves”, pontuou.

Assistência especializada nos Caps

No município, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são essenciais para o acolhimento aos casos graves e persistentes ligados à saúde mental. No Caps 3, o atendimento multiprofissional é para pessoas de todas as idades com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, que podem procurar o serviço 24 horas na Rua Clímaco Pereira, 259, no Centro. No Caps Infantojuvenil (Capsi), a assistência psicossocial é voltada às crianças e adolescentes nesse mesmo perfil, abrangendo também àquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que são atendidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Eugênia Modesto da Silva, 363, lote 01, quadra H, no Centro.

A cidade possui também o Caps Álcool e Outras Drogas (Caps AD), que disponibiliza acolhimento multiprofissional especializado em transtornos pelo uso de álcool e demais drogas. O equipamento de saúde atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Eugênia Modesto da Silva, 107, lote 03, quadra K, Centro.