Drogas interceptadas pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) - Foto: Jornal O DIA

Drogas interceptadas pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv)Foto: Jornal O DIA

Publicado 18/01/2025 20:30 | Atualizado 18/01/2025 20:33

Maricá - Uma operação do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) resultou em uma grande apreensão de drogas na RJ-104, na altura do km 4, sentido São Gonçalo, na madrugada desta quinta-feira (18). A ação, que começou por volta das 23h37 e terminou às 5h41, apreendeu uma carga avaliada em R$ 156.990,00, além de prender um suspeito.

Os policiais da Equipe Tática Ostensiva Rodoviária (TOR) juntamente com a Equipe de Operações, abordaram um Fiat Siena prata, durante uma fiscalização. Nada ilícito foi encontrado na revista pessoal, mas, ao verificar o porta-malas do veículo, foram encontradas diversas sacolas pretas contendo grande quantidade de entorpecentes, incluindo:

4.218 pedras de crack (R$5)

4400 pedras de crack (R$10)

715 pinos de cocaína (R$20)

1100 trouxinhas de maconha (R$10)

8 tabletes de maconha (1kg)

Também foram apreendidos kits com maconha, seda e dichavadores, além de seis caixas de rádios transmissores.

Após a revista, o veículo e o suspeito foram encaminhados para a 78ª DP, onde a perícia confirmou a presença de crack, cocaína e maconha. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece preso. O caso foi registrado na 76ª DP.

As ações integram o reforço do policiamento rodoviário determinado pelo comando do CPRv, visando coibir crimes na região.