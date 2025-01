Orquestra Circônica em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 17/01/2025 15:59

Maricá - De frente para a Praia de Cordeirinho, o Museu Casa Darcy Ribeiro, claro, tem uma programação especial para a estação mais quente do ano. Altas temperaturas e férias, agora, têm o reforço da agenda Verão no Museu, que leva aos sábados e domingos atrações musicais e artísticas para toda a família. A entrada é gratuita. O museu é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Neste sábado (18) a Orquestra Circônica com o Circo Dux, se apresentarão unindo acrobacias circenses de tirar o fôlego com música ao vivo.

No domingo (19), é dia de os frequentadores dançarem ao som de clássicos do samba interpretados pelos maricaenses do Sambasè.

No último fim de semana de janeiro, a Orquestra Circônica faz nova apresentação no sábado (25).

Já no domingo (26) fica por conta do Choro de Cordel, grupo que mistura a rabeca e a viola caipira aos instrumentos tradicionais do choro: flauta transversa, violão de 7 cordas e pandeiro.