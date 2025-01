Treino do Maricá FC - Foto: Paulinne Carvalho/Maricá FC

Publicado 17/01/2025 23:03 | Atualizado 17/01/2025 23:03

Maricá - O que parecia impossível e distante há alguns anos se tornou realidade. Após duas rodadas, o Maricá FC é o líder da Taça Guanabara, o primeiro turno do Cariocão Superbet 2025. E conseguiu essa façanha logo em sua primeira participação na história da elite do futebol carioca.

Com seis pontos após as vitórias contra Botafogo e Boavista, o Tsunami vai defender a liderança da competição amanhã, às 19h, contra o Fluminense em Moça Bonita, na Zona Oeste do Rio. Mandante do jogo, o Fluminense optou por realizar o jogo no estádio do Bangu Atlético Clube.

Até um empate pode garantir o topo da tabela para a equipe da cidade do leste do Estado. Mas para isso, Madureira e Nova Iguaçu não podem vencer seus jogos contra Portuguesa e Flamengo, respectivamente.

E o técnico Reinaldo tem boas notícias. Expulso aos noves minutos do primeiro tempo contra o Alvinegro de General Severiano, o zagueiro Mizael voltou a ficar à disposição do comandante da equipe maricaense. Também estarão em campo o zagueiro Sandro Silva, autor do gol da vitória contra o Boavista e eleito pela torcida para a Seleção da Galera da primeira rodada do Cariocão Superbet 2025, e o goleiro Dida, o herói do triunfo contra o rival da vizinha Saquarema ao pegar um pênalti aos 52 minutos do segundo tempo.

Reinaldo espera um confronto difícil amanhã em Moça Bonita. O Fluminense vem de derrota contra o Volta Redonda em partida disputada na última quarta-feira (15) no estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço, e fará de tudo para conquistar sua primeira vitória na competição. "O Fluminense ainda não venceu no campeonato. Eles têm um empate e uma derrota.

A Taça Guanabara é campeonato de tiro curto. Então eles farão de tudo para conseguir sua primeira vitória. Isso só aumenta nossa responsabilidade.

Mas faremos de tudo para sair com um bom resultado de Moça Bonita", completou o treinador, que foi o eleito pela torcida o melhor técnico da primeira rodada do campeonato na Seleção da Galera do Cariocão SuperBet 2025.

A partida terá início às 19h com transmissão no canal pago Premiere e no Canal Goat no Youtube.