Corregedoria da Guarda Municipal de Maricá e do Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 20/01/2025 18:31 | Atualizado 20/01/2025 18:33

Maricá - Servidores da Corregedoria da Guarda Municipal de Maricá (GMM) realizaram, na última quinta-feira (16), uma visita ao setor coirmão da corporação da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo foi trocar experiências e discutir práticas de aperfeiçoamento e de procedimentos. Além disso, a visita foi uma oportunidade para fortalecer laços entre as instituições, ampliando a capacidade de atuação em prol da comunidade.

Para o Coronel Julio Veras, secretário de Segurança Cidadã de Maricá, a interação é fundamental para o crescimento contínuo das equipes, além do aprimoramento das estratégias de segurança. “A nossa gestão busca integração não só aqui no âmbito do município. Buscamos interagir com as instituições coirmãs de toda a região. Visitar e pegar a experiência da Guarda Municipal da capital é de suma importância por conta da troca de experiências e expertises. Nós temos também muito a acrescentar e a compartilhar com os outros. Vamos conhecer outras guardas do Brasil, para que a gente tenha sempre aqui no nosso município o que é de melhor e mais moderno”, afirmou o secretário Cel. Veras.

A Corregedoria da Guarda Municipal de Maricá foi criada em 2021 para adequar a estrutura do órgão à lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. As corregedorias são obrigatórias nas guardas municipais com efetivo superior a 50 servidores. A instituição é responsável por realizar inspeções administrativas, investigar e apurar denúncias, abrir processos internos, aplicar sanções e punições previstas no código de conduta, instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares e aplicar penas. Ou seja, é um trabalho correcional da conduta dos agentes, tanto no exercício da profissão quanto nas atividades cotidianas.

Para o corregedor Ricardo Vianna, a troca de experiências permite absorver conhecimentos valiosos sobre estudos de casos, tramitação de processos, prazos e protocolos. “Nosso objetivo é trazer um aumento na qualidade do serviço prestado à população. Acreditamos que uma Corregedoria forte é sinônimo de uma Guarda fortalecida. Fomos muito bem recebidos pelo corregedor da GM carioca, Inspetor Guimarães, que gentilmente nos mostrou cada departamento e compartilhou informações cruciais para nosso crescimento. Essa parceria e troca de conhecimentos são fundamentais para o aperfeiçoamento contínuo de nossas práticas”, concluiu Vianna.