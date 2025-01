Homem é preso com grande quantidade de drogas - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Maricá - No fim da tarde desta terça-feira (20) Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM sob o Comando do Major Yeddo Abreu do DPO de Ponta Negra receberam a informação de que haviam vários elementos armados assustando a população nas proximidades de um ferro velho que existe na localidade.

Então os agentes foram até o local e se depararam com três criminosos armados, e quando avistaram a PM tentaram fugir, dois conseguiram, porém um deles foi preso, com ele foi apreendido uma grande quantidade de drogas, maconha, cocaína e crack, quatro carregadores, rádios transmissores e três fones de ouvido, além de uma pequena quantidade de dinheiro.

O elemento foi levado até a 82ª DP no Centro da cidade para registro do caso e em seguida para a Central de Flagrantes (76ª DP) em Niterói.