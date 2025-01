Maricá FC comemorando o gol da vitória - Bruno Maia/Maricá FC

Publicado 23/01/2025 11:26 | Atualizado 23/01/2025 11:26

Maricá - E o Maricá FC segue fazendo história em sua estreia na primeira divisão do Campeonato Carioca. Com o apoio de sua fanática torcida, que mais uma vez lotou o Estádio João Saldanha, o Tsunami venceu por 2 x 0 o jogo de seis pontos contra o Nova Iguaçu e se consolidou na liderança do Cariocão Superbet 2025. Com 10 pontos conquistados em 12 disputados, o time praticamente eliminou qualquer risco de rebaixamento. E mais do que isso. Tornou-se um sério candidato a conquistar uma das quatro vagas no quadrangular decisivo da Taça Guanabara.



No primeiro tempo, o forte calor de 38º em Maricá tornou o jogo cadenciado e truncado. As duas equipes tiveram poucas chances de gol. O Tsunami teve apenas uma oportunidade clara, em uma cabeçada do meia Hugo Borges. Na segunda etapa, o jogo seguia no mesmo ritmo até que aos 26 minutos o zagueiro João Victor lançou o veloz atacante Denílson, que foi derrubado na área pelo lateral Sidney. Na cobrança, o meia Walber bateu com categoria, deslocando o goleiro Lucas Matioli. O mesmo Walber, que havia entrada aos 11 minutos do segundo tempo no lugar de Hugo Borges, ainda faria o segundo gol, ao cobrar pênalti sofrido pelo equatoriano Kevin Mercado, que fez sua estreia no Tsunami.



O técnico Reinaldo comemorou a vitória e falou das dificuldades que o time enfrentou na partida. “Foi um jogo muito difícil. O Nova Iguaçu é um adversário muito qualificado. Além disso, tivemos que enfrentar o forte calor de 38º, o que nos fez dosar mais o ritmo. O importante é que conquistamos mais três pontos e praticamente atingimos nosso primeiro objetivo, que é a permanência na elite do Carioca”, comentou.

FORÇA DO GRUPO:



Autor dos dois gols, Walber reforçou a qualidade do elenco e deu um recado para aqueles que não acreditavam no potencial do agora líder isolado do Cariocão Superbet 2025. “A gente sabe da força do nosso grupo.

Diferentemente de muitos que achavam que a gente ia brigar para não cair ou algo parecido, nós sabemos do nosso potencial e onde podemos chegar. Deixamos escapar dois pontinhos no final contra o Fluminense, mas hoje fizemos o nosso dever de casa e seguimos firmes atrás dos nossos objetivos”, afirmou.



Agora o Maricá FC se prepara para defender sua liderança em mais um clássico regional domingo, em casa, contra o Sampaio Correia, da vizinha Saquarema. E uma coisa é certa. Os ingressos vão esgotar novamente. A torcida está eufórica com a boa fase do estreante líder do Cariocão.