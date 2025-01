Treino do Maricá F.C. - Foto: Paulinne Carvalho/Maricá FC

Treino do Maricá F.C.Foto: Paulinne Carvalho/Maricá FC

Publicado 25/01/2025 16:17

Maricá - O Maricá FC vai a campo amanhã no Estádio João Saldanha, contra o Sampaio Corrêa, com dois objetivos. O primeiro é garantir de vez a permanência na primeira divisão do Cariocão Superbet 2025 do ano que vem.

A vitória no clássico regional contra o rival de Saquarema levaria o Tsunami aos 13 pontos, o que praticamente afastaria qualquer risco de rebaixamento. Com a primeira meta da temporada atingida, o time vai em busca de voos mais altos, como a conquista de uma vaga no quadrangular decisivo da competição. E os três pontos ainda garantirão a liderança invicta e isolada do Cariocão para o caçula da competição.

O técnico Reinaldo trata a partida como mais uma final de Copa do Mundo. “Nosso primeiro objetivo é sacramentar matematicamente a permanência na primeira divisão.

Por isso, a vitória amanhã será fundamental. É com muita humildade e sem oba oba que vamos em busca desse resultado. Mas será uma partida muito complicada. O Sampaio Corrêa vem de um empate no clássico de Saquarema contra o Boavista e vai fazer de tudo para tirar a nossa invencibilidade em casa”, disse o comandante maricaense.



GORDURA NA TABELA:



A vitória também será fundamental para que o time ganhe uma folga na tabela, pois os próximos três jogos serão fora de Maricá. Na quarta-feira, a equipe vai a São Januário enfrentar o Vasco.

O mando de campo do confronto é do Maricá FC. Mas como o João Saldanha tem capacidade limitada para uma partida desse porte, a diretoria do Tsunami optou por levar o jogo para o estádio vascaíno. Pensando nos próximos compromissos no campeonato, a decisão evita o desgaste de uma viagem para outros estados como outros times do campeonato fizeram para Amazonas, Maranhão e Sergipe.

Na sequência, os adversários serão o Madureira em Conselheiro Galvão e o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O Maricá FC só reencontra sua torcida no dia nove de fevereiro, quando enfrenta o Bangu na Arena do Cordeirinho.

E por falar nela, a massa maricaense mais uma vez esgotou os ingressos para o jogo de amanhã.

A promessa é de mais uma grande festa da torcida com a sua mascote, o Lobisomem de Bambuí, que tem feito muito sucesso nas partidas da equipe em casa.

O duelo contra o Sampaio Corrêa começa às 15h45min e terá transmissão do BandSports e da plataforma digital GOAT no Youtube.