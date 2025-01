Ninguém aprovou mais em todo o estado do RJ do que o Pré UERJ Maricá - Foto: Jornal O Dia

Ninguém aprovou mais em todo o estado do RJ do que o Pré UERJ MaricáFoto: Jornal O Dia

Publicado 23/01/2025 10:42 | Atualizado 23/01/2025 11:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, celebra um marco histórico no Pré-Uerj Maricá: 151 estudantes do preparatório gratuito foram aprovados no vestibular da Universidade do Estado Rio de Janeiro (UERJ).

Este é o maior número de aprovações desde a criação do programa em 2018 pela então secretária Adriana Costa, superando o recorde anterior de 107 aprovações registrado no ano passado.

O Pré-Uerj Maricá é uma iniciativa pioneira da Secretaria de Educação que oferece aulas ao vivo e online, possibilitando aos estudantes do município e de todo o estado do RJ, acesso gratuito a uma educação de qualidade e direcionada para o vestibular da UERJ.

Entre os 151 aprovações, estão:

•Direito: 27 aprovações

•Pedagogia: 18 aprovações

•Letras: 13 aprovações

•História: 11 aprovações

•Área da saúde : 30 aprovações

•Área de exatas : 28 aprovações

•Medicina: 4 aprovações.

Do total de 151 aprovados, 110 são mulheres, o que reforça a presença feminina nos cursos superiores. Além disso, o curso registrou um aumento significativo de estudantes cotistas aprovados, comprovando o compromisso do projeto em promover igualdade de oportunidades.

O Pré-Uerj Maricá foi implementado em 2018 pelo professor de História William Campos em parceria com a Prefeitura de Maricá, executado pela Secretaria de Educação, para democratizar o acesso ao ensino superior e compensar os efeitos negativos do NOVO ENSINO MÉDIO nos estudantes da rede pública estadual

As aulas ao vivo no modo online, são ministradas pelos mais badalados professores do estado que trabalharam de modo discursivo desde 1/7/2025.

O método desenvolvido pelo professor William Campos e executado pelas gestoras Isabela Lopes e Thaís Maria têm alcançado resultados expressivos ano após ano, transformando vidas e promovendo inclusão educacional no município e em todo o Estado.