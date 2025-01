Carro recuperado por Policiais do PATAMO - Foto: Jornal O Dia

Carro recuperado por Policiais do PATAMOFoto: Jornal O Dia

Publicado 23/01/2025 10:28 | Atualizado 23/01/2025 10:29

Maricá - Policiais Militares do PATAMO da 6ª Cia do 12º BPM recuperaram na tarde desta quarta-feira (22) um automóvel utilizado por criminosos em um sequestro relâmpago.

O veículo foi recuperado no bairro de Inoã, na Comunidade do Risca Faca.

O sequestro relâmpago aconteceu por volta das 16h do mesmo dia, e segundo relatos, os meliantes sequestraram um casal no bairro de Maria Paula entre Niterói e São Gonçalo.

Após roubarem o casal, os criminosos soltaram as vítimas e surgiram pela Rodovia Amaral Peixoto no sentido Maricá.

O casal relataram o caso aos Policiais Militares que repassaram as informações para e sob o comando do Sargento Wagner do PATAMO, começaram as buscas dos elementos pela rodovia.

Os Agentes então encontraram o veículo usado no crime abandonado no interior da Comunidade do Risca Faca, o carro então foi apreendido e levado para a 82ª DP no Centro de Maricá.

O automóvel passará por perícia técnica para ajudar na investigação do caso na tentativa de localizar os marginais.