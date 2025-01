Fábrica de vidros vai gerar centenas de empregos em Maricá - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Fábrica de vidros vai gerar centenas de empregos em MaricáFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 24/01/2025 12:11 | Atualizado 24/01/2025 12:21

Maricá - Mais empregos diretos e indiretos chegarão em Maricá através da construção e instalação de uma fábrica de vidros na cidade. O projeto busca tornar a região ainda mais sustentável, já que sua produção vai contar com cerca de 70% de materiais reciclados. Para alinhar a escolha da área que abrigará o complexo de 10 a 15 hectares, uma reunião foi realizada nesta quarta-feira (22/01), na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), com representantes da empresa Oz Earth, que implantará a fábrica, e do Movimento Sem Terra (MST), parceiro da empresa.

A produção de vidro envolverá cerca de 1,5 mil recicladores de cooperativas. “No Brasil, não temos uma indústria de vidros. E sobre os catadores, nós não podemos permitir que pessoas sejam vistas como lixo, não podemos permitir que a sociedade capitalista veja as pessoas como lixo. Nós vemos pessoas como seres humanos. Vamos criar uma cooperativa, para quem os catadores não se misturem como o lixo, estejam protegidas, sejam trabalhadores com dignidade”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.

O projeto tem um grande potencial no município, porque ele gera muitos empregos diretos e indiretos. “Foi uma conversa muito produtiva com nossa equipe da Diretoria de Gestão e Participação da Codemar e a gente vai trabalhar para alinhar e fortalecer o projeto. Estamos em fase de planejamento, depois teremos a fase de instalação da fábrica e, em seguida, a operação. Esse será mais um grande empreendimento que vai colaborar com o desenvolvimento de Maricá, completamente alinhado com os planos de governo”, reiterou o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda.

Geração de empregos e sustentabilidade

Será uma fábrica com capacidade de produção de 250 toneladas por dia, que poderá empregar 250 funcionários diretos, fora os empregos indiretos na instalação do empreendimento. O diretor da frente da Agroindústria da Oz Earth, Leodimar Ferreira, explicou que os números são altos porque a projeção é baseada no cálculo de para cada tonelada de produção gerando emprego para um trabalhador.

“A gente vai fazer um movimento em cadeia. Por exemplo, a fábrica não é só para fornecer embalagens de cerveja e espumantes, ela também tem uma linha para potes, conservas, alimentos, copos... Ou seja, quando a fábrica for instalada, ela poderá atrair outras indústrias, como a alimentícia, para Maricá; uma vez que suas demandas serão atendidas com facilidade de logística”, comentou.

O encontro contou também com a participação do engenheiro mecânico do MST, Júlio César Santos. Toda a comitiva está realizando visitas em diversos locais de Maricá, durante esta semana. A Oz Earth conta com a parceria de técnicos especialistas da empresa Envidrio, localizada no Uruguai. O grupo já construiu uma fábrica na Bolívia e também ajudou na concretização de outra na Venezuela. Os profissionais possuem muita experiência e vão ajudar a fazer o projeto de viabilidade econômica, o projeto da planta industrial, a implementação da fábrica e continuar até o empreendimento estar em funcionamento